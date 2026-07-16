Así está hoy Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini

Elina y Eduardo Costantini demostraron que su historia de amor marcó un camino fuerte y un futuro brillante para ambos. La reconocida creadora de la Semana de la Alta Costura en Argentina encontró en el fundador del emblemático museo MALBA un compañero de vida con quien desafió prejuicios y apostó a formar una familia. Fue así que el comienzo de su familia en común comenzó con la llegada de Kahlo Milagro, consolidando una de las historias de amor más comentadas de la alta sociedad argentina. Hoy, con un año y medio de vida, la niña acompaña a sus padres en una activa agenda internacional que combina filantropía, arte y desfiles de moda por las principales capitales europeas.

Kahlo con sus papás, Elina y Eduardo Costantini

El nacimiento de Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini

La pareja de Elina y Eduardo Costantini provocó emoción a todos sus seguidores, cuando dieron un ansiado anuncio, el 1 de enero del 2025. Finalmente, el 17 de enero, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, presentaron al mundo a su primera hija en común. Kahlo Milagro nació cerca de las 17 horas, en el prestigioso Sanatorio Los Arcos, y coronó una larga y profunda búsqueda de la pareja por convertirse en padres juntos: anhelo que ambos describieron públicamente como "nuestro gran sueño hecho realidad".

El nombre fue lo primero que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación. La elección fue parte de los dos, y estuvo cargada de un profundo simbolismo artístico y espiritual. Su primer nombre, Kahlo, se debía a un claro homenaje a la célebre pintora mexicana Frida Kahlo, cuya resiliencia y legado cultural admira Elina profundamente. Por su parte, el segundo nombre, Milagro, fue seleccionado para reflejar la inmensa gratitud de la pareja ante una concepción que consideraron una verdadera bendición de la vida tras varios años de intentos, más elegido por el empresario.

Este nacimiento no solo significó la consolidación de la pareja como familia, sino que también se convirtió de inmediato en la noticia principal del verano de la prensa. La enorme repercusión mediática combinó la fascinación y el interés por el nacimiento de una nueva heredera de uno de los patrimonios más importantes del país. Las tiernas postales familiares compartidas desde la clínica inundaron los portales digitales, transformando este feliz suceso en un verdadero fenómeno de audiencias, quienes no dudaron en dejar sus mensajes de felicitaciones.

Kahlo Milagro, Elina y Eduardo Costantini

Así es la vida de Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini

La vida de Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini, fusiona los eventos públicos de lujo, las enseñanzas sobre el arte y la moda, con la búsqueda de la privacidad y la intimidad familiar. Es por eso que, desde su nacimiento, la pequeña se convirtió en una verdadera celebridad por derecho propio, acaparando las miradas en cada una de sus apariciones. Su importancia mediática la transformaron en una de las herederas infantiles más fotografiadas de la actualidad, y el orgullo más grande de sus padres, quienes no dudan en compartir postales de lo mucho que va creciendo. De esta manera, y a pesar de la protección que le dan y el bajo perfil, se convirtió en una de las bebés influencers del momento.

Heredera directa del refinado gusto de su madre, y con las elecciones de la modelo y creadora de la Semana de la Alta Costura, el estilo de la niña se define por una elegancia atemporal y romántica, inspirada en la realeza que ya marca tendencia en el universo infantil. Su guardarropa prescinde de las estridencias modernas y se inclina fuertemente por tonos neutros, blancos y pasteles. Entre enteritos de algodón premium con sutiles detalles artesanales, el calzado icónico de las clásicas guillerminas al tono, combinadas siempre con medias blancas fruncidas, y las pequeñas hebillas invisibles, su imagen dulce y minimalista se completa manejando una prolijidad admirable para todas las actividades que realiza.

En los diversos posteos que comparten de su día a día, se puede notar que Kahlo es una niña sumamente risueña, curiosa y dueña de una tranquilidad asombrosa para adaptarse al activo ritmo de sus padres. Entre paseos culturales por las salas del museo fundado por su padre, viajes internacionales de cara al verano europeo y juegos en su enorme mansión de Nordelta, disfruta del arte que los Costantini le inculcan y se vuelve una compañera de aventuras de sus papás. Sin embargo, esta estimulante rutina no hace más que prepararla para su próximo gran rol, ya que pronto deberá compartir su día a día con la llegada de su futuro hermanito.

Kahlo Milagro, Elina y Eduardo Costantini

Kahlo Milagro será hermana mayor: el nuevo bebé que esperan Elina y Eduardo Costantini

Durante los primeros días de julio del 2026, cuando Kahlo Milagro ya tiene un año y medio de vida, Elina y Eduardo Costantini volvieron a sacudir a sus seres queridos y seguidores. A través de un emotivo video de una ecografía publicado en sus historias de Instagram, la creadora de la Semana de la Alta Costura confirmó su segundo embarazo: "Dios, sos grande; gracias, gracias, gracias". Horas más tarde, la pareja sumó un nuevo motivo de festejo al revelar con inmensa alegría que el bebé en camino será un varón, a quien han decidido llamar Gino.

Este nuevo embarazo marca un momento sumamente especial para la dinámica familiar, posicionando a la pequeña en un rol completamente: el de hermana mayor. El entorno íntimo de la pareja asegura que la beba ya empieza a percibir los cambios y es estimulada con ternura para asumir su nuevo papel protector. Tras haber sido la princesa y consentida, Kahlo se encuentra viviendo un gran cambio en su presente, y se lleva la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en felicitar a la pareja por esta nueva etapa.

Kahlo Milagro será hermana mayor: el nuevo bebé que esperan Elina y Eduardo Costantini

Kahlo Milagro, la hija de Elina y Eduardo Costantini, no solo se va convirtiendo en una heredera de una de las familias de alta sociedad argentina, con una marcada personalidad tranquila y dulce. Además, su crecimiento se suma a la futura llegada de su hermanito, haciendo que su rol en la familia cambie, pero dejando en claro que ambos serán la apuesta de sus padres por el amor verdadero que venció cualquier distancia.

A.E