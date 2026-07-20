El "antídoto" que Eduardo Costantini le preparó a Eliana tras la derrota de la selección argentina

Eduardo Costantini y su esposa Elina se encuentran de vacaciones en Francia junto a su hija Kahlo Milagros. En cada viaje, el matrimonio demuestra que mantiene intacta la complicidad y el romance que los caracteriza, viviendo cada escapada como una verdadera luna de miel. Así quedó reflejado en las redes sociales de la pareja, donde la modelo compartió un particular gesto de su marido luego de la derrota de la selección argentina. El empresario preparó un inesperado “antídoto” para levantarle el ánimo: un detalle que la sorprendió y volvió a mostrar amor que los une a ambos.

Así sorprendió Eduardo Costantini a su esposa Elina

A través de Instagram, tanto Elina como Eduardo Costantini abrieron las ventanas virtuales de su intimidad y compartieron un video que llenó de ternura no sólo a la empresaria, sino también a sus miles de seguidores. En el mismo, aparece la joven filmando a su marido tras el anuncio de la sorpresa que la esperaba en uno de los ambientes de la vivienda donde se están hospedando.

Eduardo Costantini y su esposa Elina junto a Kahlo Milagro | Instagram

“Me acaba de decir que tengo una sorpresa en el baño. Yo no lo sabía después de lo que pasó con Argentina y ¡parece que sí!”, comenzó diciendo Elina, todavía incrédula, al descubrir el gesto de amor que la esperaba. Sobre la alfombra y en el interior de la bañera, el empresario había preparado una romántica escena con pétalos de rosas formando la palabra “Love” (“Amor”), un mensaje que resumió el sentimiento que tiene por la madre de su hija Kahlo. “Amor, gracias. ¡Qué amor! Me vuelvo loca, es un divino”, exclamó emocionada mientras registraba el momento con su teléfono. Asimismo, inmortalizó una de las escenas más tiernas de sus vacaciones por Europa junto a su esposo.

Para descontracturar las emociones que le dejó la final entre Argentina y España, Eduardo y Elina decidieron mantenerse unidos y acompañarse ante la tensión y el sabor amargo de no haber podido conseguir el bicampeonato. “Para relajar un poco nos vamos a hacer un baño de inmersión. La bebé ya está durmiendo. Y así estamos, porque a pesar de todo, siempre el amor es más fuerte como fue el final del Mundial”, explicó dejando en claro que los momentos a solas son sus preferidos.

La sorpresa de Eduardo Costantini a Elina | Instagram

La emoción de Elina ante el romántico gesto de Eduardo Constantini

Llena de alegría y emoción por ver cómo Eduardo Costantino encuentra siempre nuevas formas de sorprenderla y mantener vivo el romance, Elina le dedicó unas emotivas palabras al padre de su hija. “Love por siempre! Eduardo y Elina Costantini. Muchas gracias amor de mi vida por tanto”, escribió en el epígrafe de la publicación, devolviéndole el gesto con un mensaje cargado de cariño y admiración.

Eduardo Costantini y su esposa Elina | Instagram

Desde que están juntos, el creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) no deja de agasajar a Elina y encontrar nuevas formas de demostrarle su amor. Con pequeños y grandes gestos, suele sorprender a su esposa y mantener viva la chispa de la pareja, algo que ella comparte orgullosa con sus seguidores. Entre viajes, detalles románticos y momentos en familia junto a su beba de año y medio, ambos dejan en claro que disfrutan de una relación llena de amor y conexión. "La familia Costantini llegó a la Riviera Francesa. La familia del amor, la paz y la armonía. ¡Qué felices somos! Muchas gracias, Dios, por tanto", escribió en las postales en la que los tres están viajando rumbo al viejo continente.

Con este “antídoto”, Eduardo Costantini volvió a mostrar una nueva forma de reinventarse para mantener viva la llama de la pasión y el romanticismo en la pareja. A través de un gesto simple, pero cargado de significado, el empresario dejó en evidencia que continúa buscando maneras de sorprender a Elina y hacerla sentir especial, incluso en los momentos más inesperados y cargados de tensión como lo fue la final entre Argentina y España.