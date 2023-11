Elina Fernández y Eduardo Costantini, a dos años de contraer matrimonio por el Registro Civil, están listos para celebrar su amor con una inolvidable fiesta junto a sus seres queridos. La pareja, que se casó por el civil en el Hotel Alvear, planea llevar a cabo la celebración soñada en el mismo lugar.

Aunque Elina no reveló la fecha exacta de la celebración, compartió emocionada que ya tienen reservado el salón y que la fiesta tendrá un significado especial. "Vamos a hacer la boda que nos quedó pendiente, pero no ahora por la situación difícil del país. La vamos a hacer muy pronto, pero quiero que sea una sorpresa, va a tener un significado de por qué ese año", comentó en Mitre Live.

En cuanto a los preparativos, la modelo confirmó que están avanzados en la organización de la ceremonia. "Ya tenemos reservado el lugar, está todo listo, él ya tiene traje y yo no el vestido porque me iba a casar con uno de Jorge Ibáñez, pero su mamá donó todo al Museo del Traje, que me pareció fabuloso porque va a quedar en la historia del país, pero yo me pongo cualquier vestido", agregó con tranquilidad.

Cuáles serán las sorpresas del casamiento de Elina Fernández y Eduardo Costantini

El evento se llevará a cabo en el Hotel Alvear, donde se celebró la boda civil. "Va a ser algo que nunca existió en ese hotel... Todo lo que hacemos tiene un significado. Por qué esa fecha y por qué ese año", reveló Elina. Respecto a su vestido, la modelo aún no tomó una decisión, pero enfatizó que lo fundamental es la celebración de la vida y que desea que todos sus seres queridos estén presentes.

Elina Fernández y Eduardo Costantini

Elina Fernández compartió, en cuanto a una posible luna de miel, que Eduardo Costantini le propuso casamiento en diciembre y tenía todo preparado, pero están abiertos a la posibilidad de un viaje después de la boda. "Van a haber varias sorpresas y que sea lo que Dios quiera", concluyó, mostrándose emocionada y positiva ante el siguiente paso importante en su vida.

SDM