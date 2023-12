Emilia Mernes y Duki se han convertido en una de las parejas más queridas de Argentina desde que confirmaron su relación, generando felicidad en sus seguidores. Aunque la cantante ocasionalmente comparte historias con el trapero, suele ser reservada en cuanto a su vida personal.

La cantante atraviesa uno de sus mejores momentos, agotando diez funciones en el Movistar Arena en tan solo diez horas. En una entrevista con "Perros de la Calle", compartió cómo llevó lo sucedido: “Ayer tuve un día increíble, fue algo histórico lo que pasó, y mi felicidad no estaba completa porque mi perrita se enfermó y la tuve que internar. Yo no estaba completa porque la pasé re mal”.

“Si bien valoro enormemente todo el éxito laboral y agradezco por todo lo que he trabajado, no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera”, continuó la intérprete de "No se ve".

Emilia Mernes también habló abiertamente sobre su relación con Duki y cómo gestionan la convivencia ahora que ambos están comienzan con sus presentaciones en vivo: “Nos juntamos más acá, la familia de ‘Mau’ no ha ido a Entre Ríos todavía. Si hemos tenido algunas reuniones han sido acá, en Buenos Aires”.

La popstar reveló que las familias se llevan muy bien y suelen juntarse en Buenos Aires. “Mi mamá tiene un pico, Sandra (la mamá de Duki) también, les encanta hablar. Nunca fueron muy cholulos mis papás”, comentó al respecto.

En cuanto a la convivencia, Emilia Mernes compartió un detalle divertido sobre Duki, conocido por su fanatismo a los videojuegos: “Juega al Valorant a las tres de la mañana y grita, porque se enoja”, reveló, hablando sobre lo que más le molesta de la convivencia con su novio.

