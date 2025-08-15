Emilia Mernes, Zaira Nara y Guillermina Valdés imponen el total black como el look definitivo de la temporada

Emilia Mernes, Zaira Nara y Guillermina Valdés coincidieron en un mismo código de vestimenta y dejaron claro que el total black es el look definitivo de la temporada. Con estilos tan diferentes como personales, las tres referentes de la moda y el estilo de nuestro país, demostraron que el negro puede reinventarse una y otra vez para brillar en la alfombra roja —o rosa, en este caso—.

La cita fue en el marco del lanzamiento de la nueva línea Dream Liso de L’Oréal Paris en Buenos Aires, un evento que reunió a figuras del espectáculo, estilistas y fotógrafos. Entre luces fucsia y un ambiente vibrante, las tres se convirtieron en el centro de todas las miradas con interpretaciones únicas de la tendencia más elegante del guardarropa.

Emilia Mernes

Los imponentes looks de Emilia Mernes, Zaira Nara y Guillermina Valdés

Emilia Mernes, fiel a su impronta sensual y muy femenina, eligió un vestido de terciopelo negro ceñido al cuerpo, que realzaba su figura y aportaba un aire glamouroso y moderno. Lo acompañó con accesorios discretos pero efectivos, como un anillo llamativo y un delicado collar fucsia entonando con la velada, dejando que el foco se mantuviera en el vestido y en su pelo lacio.

Emilia Mernes

Zaira Nara apostó por una propuesta vanguardista y muy fina que fusionó sastrería y detalles lenceros: un blazer negro oversize sobre un conjunto de pantalón con botamangas amplias con terminaciones de encaje, combinado con stilettos negros de punta afilada. Su cabello lacio y ultra brillante aportó un toque sofisticado que complementó la estética minimalista de su outfit.

Zaira Nara

Por su parte, Guillermina Valdés llevó un mini vestido negro con escote cruzado, medias opacas y botas de caña alta, sumando un blazer de corte masculino y oversize para equilibrar lo sexy con lo sofisticado.

Guillermina Valdés

Su maquillaje sobrio y labios en tono rojizo, combinando con sus uñas rojas, contrastaron con el look y crearon una propuesta muy acertada.

Guillermina Valdés

Así es que el total black, lejos de ser monótono, se presentó como un lienzo perfecto para jugar con texturas, volúmenes y accesorios. Desde el terciopelo de Emilia Mernes, pasando por el encaje de Zaira Nara, hasta el mix de sastrería y mini dress de Guillermina Valdés, quedó claro que el negro sigue siendo el rey indiscutido del dress code elegante y el aliado perfecto para la combinación, sobre todo, en invierno.

