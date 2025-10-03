La emotiva carta de Morena Rial desde la cárcel: “Espero solucionar esta situación”

Morena Rial compartió una carta escrita desde la cárcel en la que expresó su mirada sobre el momento que atraviesa. El texto, difundido por su entorno legal, incluyó definiciones personales y una referencia directa al cumpleaños de su hijo Amadeo, en medio del proceso judicial que continúa en curso.

El abogado de Morena Rial dio a conocer una emotiva carta escrita por ella

Morena Rial escribió una carta desde el penal donde se encuentra detenida y compartió su mirada sobre el momento que atraviesa. El texto, difundido por su abogado Martín Leiro, incluye definiciones sobre su situación judicial, su vínculo con el entorno y una aclaración respecto a su hijo Amadeo.

“Yo, Morena Rial, comunico”, inicia el escrito, que fue presentado por su representante legal en el Diario de Mariana (América). A lo largo del texto, la joven expresa que mantiene contacto únicamente con sus abogados y un grupo reducido de personas cercanas. En ese marco, señala que cualquier información que circule por fuera de ese círculo no responde a su voluntad: “Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo, inventos”.

La carta también incluye una reflexión sobre su situación actual, donde Morena Rial manifestó su deseo de resolver el proceso judicial y afirmó que está enfocada en demostrar sus ganas de estar mejor. “Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, continuó.

Por otro lado, uno de los fragmentos más destacados del escrito se refiere a su hijo Amadeo. La hija de Jorge Rial desmiente que ella haya solicitado que el menor vaya a verla al penal y aclaró que sus abogados gestionan videollamadas para que sigan en contacto. “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, señaló.

En la misma línea, el abogado Martín Leiro fue quien presentó la carta públicamente y explicó que la intención de Morena Rial fue comunicarse de forma directa, sin intermediarios. Según detalló, el texto fue escrito por ella en el penal y refleja su voluntad de mantener el vínculo con su hijo. También remarcó que la joven está enfocada en avanzar y que está siendo acompañada por una psicóloga.

La aparición del mensaje de la mediática se dio en medio de distintas versiones sobre su estado de ánimo y su relación con el entorno. Por su parte, el letrado reveló que cuando fue a retirar el escrito de la mediática, la encontró llorando. “Apenas entré, la vi muy angustiada, y me contó que había hablado con Jorge, que él había buscado comunicarse con ella. Estaba muy contenta”, concluyó.

Morena Rial compartió una carta desde la cárcel en la que expresó su deseo de avanzar en el proceso que atraviesa. A través de sus palabras, dejó planteada su intención de solucionar esta situación, mantener el vínculo con su entorno más cercano y sus hijos en las mejores condiciones posibles.

