Luis Ventura reveló el pedido que le hizo Morena Rial: "Voy a respetar su deseo"

Luis Ventura volvió a ser noticia tras referirse públicamente a Morena Rial, en medio de un contexto delicado para la hija de Jorge Rial. El periodista eligió romper el silencio y abordar el tema destacando que la joven le realizó un pedido especial. La decisión, según explicó, también incluye a Rocío Rial, su ahijada, quien le habría manifestado el mismo deseo.

Luis Ventura rompió el silencio y habló sobre Morena Rial

Luis Ventura fue protagonista de un nuevo episodio vinculado a Morena Rial, luego de que le quitaran la posibilidad de tener prisión domiciliaria. El conductor reveló que recibió un pedido especial por parte de la hija de Jorge Rial, y que también incluyó a Rocío Rial, su ahijada. La decisión que compartió apunta a respetar lo solicitado por ambas.

Luis Ventura

El comentario del periodista se dio en diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece), donde le consultaron por la situación judicial de la mediática. En lugar de explayarse, el conductor optó por limitarse a una breve reflexión y dejó en claro que no continuará haciendo declaraciones públicas sobre la joven. “Me entristece. Es todo lo que voy a decir”, comentó.

Cabe destacar que la relación entre Luis Ventura y Morena Rial atravesó distintas etapas. En el pasado, el periodista se mostró cercano a ella, brindándole apoyo en momentos complejos. Sin embargo, esa cercanía también derivó en conflictos. Según relató, en una ocasión fue demandado por Jorge Rial, quien lo acusó de aprovecharse emocionalmente de su hija.

Morena Rial

"Él dijo que yo hacía un aprovechamiento psicológico de Morena, pero, ¿qué puedo hacer yo si cuando pasaba algo me venían a buscar?", expresó el conductor. A su vez, aseguró que no tuvo participación directa en los hechos que motivaron la denuncia, pero que decidió tomar distancia para evitar controversias.

Por otro lado, Luis Ventura comentó que tanto Morena como Rocío Rial le pidieron silencio y que ya no hablara de ellas en los medios de comunicación ni que se expresara sobre la situación judicial. Tanto ella como Rocío, que es mi ahijada, me pidieron que no hablara más de ella en los medios y las voy a respetar", comentó.

Luis Ventura

En los últimos meses, la hija de Jorge Rial estuvo en el centro de la polémica, por situaciones que incluyeron episodios con la policía y generaron la atención de los medios. A pesar de haber pasado algunos días detenida, la joven recibió la eximición de prisión con ciertas condiciones que debía cumplir, pero el pasado 30 de septiembre la Justicia decidió revocar ese beneficio.

“Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", concluyó Luis Ventura.

Morena Rial

Luis Ventura compartió el pedido que le hizo Morena Rial y eligió respetarlo sin agregar más detalles. La decisión, que también involucra a Rocío Rial, marca una nueva etapa en su vínculo con la familia, en medio de los problemas legales que la hija del conductor tuvo en los últimos días.

VDV