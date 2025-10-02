El desesperado pedido de Julieta Prandi por la salud de su papá

Julieta Prandi sorprendió a seguidores con un mensaje que generó preocupación por la salud de su padre, Eduardo. La modelo, que en los últimos meses logró recuperar la paz luego de años de lucha judicial contra su exmarido, compartió una publicación en la que pedía dadores de sangre en el Hospital Comunitario de Pinamar.

El pedido que hizo Julieta Prandi a sus seguidores por su papá

El pedido, breve y contundente, rápidamente se viralizó: “Se necesitan dadores de sangre, cualquier grupo o factor, en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Avenida Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias”, escribió la conductora en sus redes. Sus palabras hicieron que muchos de sus seguidores creyeran que se trataba de una situación grave e inesperada.

El pedido de Julieta Prandi

Sin embargo, horas después, la actriz y modelo llevó tranquilidad y aclaró cuál era el verdadero contexto. Según dio a conocer, no se trataba de una intervención de urgencia, sino de una cirugía programada para su papá. El pedido en redes respondió únicamente a una cuestión práctica: al vivir en una ciudad pequeña como Pinamar, la cantidad de donantes disponibles es limitada y buscó acelerar el trámite para que el procedimiento médico se concrete sin demoras.

Más allá de la aclaración, el mensaje volvió a poner en primer plano el rol de Eduardo y Cristina, los padres de Julieta, en la vida de la modelo. Durante los últimos años se convirtieron en un sostén fundamental, acompañándola en cada paso de su batalla judicial contra Claudio Contardi. La sentencia dictada en agosto, que condenó a su exmarido a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia, fue un cierre largamente esperado tanto para ella como para toda su familia.

Julieta Prandi y su papá

En ese proceso, el testimonio de Eduardo fue especialmente conmovedor. En distintas ocasiones manifestó que lo más duro no solo había sido ver sufrir a su hija, sino también haber estado apartado por tanto tiempo de sus nietos. Hoy, con el fallo firme, la actriz pudo recuperar una vida más tranquila junto a sus hijos, su pareja y el círculo íntimo que siempre la sostuvo.

El pedido de dadores, en ese sentido, reflejó la unión de una familia que sigue de pie. Aunque Eduardo debe atravesar una intervención médica, la propia Julieta Prandi aclaró que su padre se encuentra en buen estado y que no hay motivo para alarmarse.

F.A