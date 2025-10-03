Desde el penal: el puntual pedido de Morena Rial para estar presente en el cumpleaños de su hijo

Detenida en el penal N°51 de Magdalena, donde se quedará hasta el momento del juicio, Morena Rial realizó un llamativo pedido que tiene a su hijo Amadeo como protagonista. Según trascendió, la joven de 27 años pidió festejarle el primer cumpleaños a su pequeño, quien quedó al cuidado de su tía Rocío y su abuelo Jorge Rial, desde la cárcel. Este viernes, su amiga Virginia Monteros habló de esta posibilidad y fue contundente con sus declaraciones.

Qué pidió Morena Rial desde la cárcel: "Es una locura"

La detención de Morena Rial y posterior traslado a la Unidad Penitenciara N°51 de Magdalena sigue generando repercusiones. Mientras se encuentra aislada en un sector especial del penal, conocido como “los buzones”, lo que quiere decir que no tiene contacto con el resto de las reclusas por el momento, la hija de Jorge Rial realizó una particular petición a la Justicia que tiene que ver con su hijo Amadeo.

De acuerdo a lo trascendido, More quiere volver a ver al pequeño y sobre todo ahora que en pocos días cumplirá su primer añito. Por esta razón, habría solicitado un permiso para llevar a cabo el festejo dentro de la cárcel. En este sentido, la periodista María Belén Ludueña entrevistó a su amiga Virginia Monteros para saber más sobre este dato que causó revuelo. "El 7 de octubre se viene el cumpleaños del hijo, Amadeo. ¿Y qué va a pasar? Porque, según tengo entendido, Morena quería festejarle el cumpleaños allí, a ver si le daban ese permiso”, comenzó preguntando la conductora en su programa Mujeres argentinas (eltrece).

A lo que la joven contestó: “Ya lo estábamos organizando el cumpleaños. Yo no tengo información de que Morena haya pedido eso”. Además, aseguró que celebrar el cumpleaños de Amadeo en el penal “es una locura y al menos Alejandro y yo nos negamos rotundamente a esa posibilidad".

Luego, Virginia reveló que los preparativos del evento infantil ya se encontraban avanzados: “Yo la vi el viernes anterior a esto y estábamos preparando el cumpleaños de Amadeo, yo iba a cocinar, More me iba a ayudar al armar el cotillón". Y sumó que ellas dos se iban a encargar de todo y que el lugar era el SUM del departamento de Morena.

Minutos después, el ciclo de espectáculos se hizo eco de las declaraciones de Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, y aclararon que la mediática "va a pedir tener una videoconferencia el día del cumpleaños" pero no celebrarlo en el penal como se dijo en un primer momento. Ante esta nueva información, la entrevistada expresó: “Sí, eso sí, pero que el bebé vaya al lugar, no, es una locura”.

De esta manera, salió a la luz que, desde el penal, Morena Rial hizo un puntual pedido para estar presente en el cumpleaños de su hijo Amadeo, quien cumple un año de vida el próximo 7 de octubre y se encuentra bajo el cuidado de su tía Rocío tras la detención de su madre.