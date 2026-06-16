El emotivo mensaje de Carolina Baldini por el debut de su hijo, Giuliano Simeone, en el Mundial: "Da siempre lo mejor"

Este Mundial 2026 en Estados Unidos es muy especial para Carolina Baldini ya que su hijo Giuliano, fruto de su relación pasada con el Cholo Simeone, jugará por primera vez en el evento futbolístico más importante. Como era de esperarse, la exmodelo organizó su agenda laboral y viajó a Kansas City para acompañar de cerca al jugador. Además, a pocas horas de su debut, este martes 16 de junio, lo sorprendió con unas emotivas palabras.

Mundial 2026: el mensaje repleto de emoción y orgullo de Carolina Baldini para su hijo Giuliano Simeone

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se vive con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha. En este contexto, Carolina Baldini compartió un sentido mensaje dedicado a su hijo Giuliano Simeone, horas antes del encuentro frente a Argelia, que marcará el estreno del equipo nacional.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó una imagen especialmente diseñada para la ocasión. En ella se ve una tarjeta digital con la figura del futbolista vistiendo la camiseta albiceleste y formando un corazón con las manos. En la parte superior aparecen los datos del partido entre Argentina y Argelia, programado para disputarse en el Kansas City Stadium, mientras que el fondo recrea el interior de un estadio iluminado.

El emotivo mensaje de Carolina Baldini por el debut de su hijo Giuliano Simeone en el Mundial 2026

Junto a la postal, Carolina Baldini expresó la alegría que siente por este momento tan importante en la carrera de su hijo. “Qué emoción que tengo. Qué alegría. ¡Me duele la panza de los nervios!", comenzó con total sinceridad. En su posteo, agregó entusiasmada: "Llegó el día, hoy empieza un momento tan lindo en tu carrera, tan deseado, tan buscado, tan merecido".

Por último, Carolina Baldini le recordó una frase que, al parecer, siempre le recordó al joven: "Da siempre lo mejor, lo demás viene solo. Te amo". Sus palabras estuvieron acompañadas de un corazón rojo que reflejó todo el amor y contención que le brinda al menor de sus tres hijos, nacido en 2002. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el orgullo y la felicidad que siente Carolina Baldini ante uno de los desafíos más importantes que afronta el joven delantero.

Carolina Baldini junto a sus tres hijos

Quién es Giuliano Simeone, el delantero que debutará en el Mundial 2026

Giuliano Simeone es el tercer hijo de Carolina Baldini y Diego “Cholo” Simeone. A sus 23 años, logró abrirse camino en el fútbol profesional y consolidarse como una de las jóvenes promesas argentinas gracias a su intensidad, velocidad y capacidad ofensiva. Por esta razón, Lionel Scaloni no dudó en sumarlo este año a la lista de jugadores que se desempeñarán en el Mundial 2026 junto a grandes figuras que se lucieron en Qatar 2022.

Carolina Baldini y su hijo Giuliano Simeone

Según dejó en claro la propia Carolina Baldini, este era uno de sus objetivos y por eso atraviesa momentos de extrema felicidad. Finalmente, este martes 16 de junio, el encuentro frente a Argelia representa un momento muy especial para el futbolista como para su familia ya que debutará en una Copa del Mundo. En la previa del primer partido, la expareja del Cholo Simeone no dudó en alentarlo y expresar públicamente el orgullo que siente por su camino recorrido.

De esta manera, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el debut de su hijo, Giuliano Simeone, en el Mundial cosechó una lluvia de "likes" y felicitaciones por el debut del joven. "Da siempre lo mejor", escribió en su red social junto a una imagen de él luciendo la camiseta argentina.