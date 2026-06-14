Soledad Villamil, Peter Lanzani, Verónica Llinás y Muriel Santa Ana arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas globales que más apuesta por las producciones nacionales. En esta ocasión, la compañía anunció la incorporación a su catálogo de Villaflor, la nueva película dirigida por Santiago Mitre que busca poner en primer plano un capítulo significativo de la historia argentina. Con un elenco de reconocidas figuras integrado por Soledad Villamil, Peter Lanzani, Verónica Llinás y Muriel Santa Ana, la producción se perfila como una de las grandes apuestas de la gran N roja para los próximos meses. Además de reunir talento de primer nivel, el film combina drama e identidad histórica en una propuesta que promete captar la atención tanto del público local como internacional.

Villaflor, la nueva película de Soledad Villamil, Peter Lanzani, Verónica Llinás y Muriel Santa Ana

Inspirada en hechos reales, Villaflor, la nueva película argentina anunciada por Netflix se adentra en uno de los períodos más oscuros de la historia argentina para construir un thriller político donde el espionaje, la tensión y el drama histórico se entrelazan. Ambientada en 1977, la trama se construye a través de dos caminos que avanzan en paralelo y que inevitablemente terminan cruzándose.

Villaflor, nueva película argentina de Netflix | Créditos: Netflix

Por un lado, un joven teniente de la Armada conocido como “el Rubio”, interpretado por Peter Lanzani, recibe la misión de infiltrarse en la Iglesia de la Santa Cruz. Allí comienza a acercarse a familiares de personas desaparecidas que buscan organizarse para exigir respuestas en plena Dictadura Militar, ganándose progresivamente la confianza de quienes integran el grupo.

En contraposición, Azucena Villaflor, encarnada por Verónica Llinás, transforma la desesperada búsqueda de su hijo en una causa colectiva. Mientras crece una inédita forma de resistencia civil frente al terrorismo de Estado, esta producción audiovisual muestra cómo la operación de inteligencia destinada a desarticular ese movimiento se desarrolla en las sombras, dando forma a un relato cargado de tensión, compromiso y memoria.

Villaflor, nueva película argentina de Netflix | Créditos: Netflix

Una dirección y un elenco que promete pisar fuerte en Netflix

Según lo anunciado por Netflix en sus redes sociales, la película Villaflor fue escrita Santiago Mitre y Mariano Llinás y cuenta con la producción conjunta de La Unión de los Ríos, de Argentina, y Maneki Films, de Francia. La actriz francesa Camille Cottin se pone en la piel de Alice Domon, una de las religiosas que acompañaron al Grupo de la Santa Cruz y cuya historia quedó marcada por los crímenes del terrorismo de Estado.

Cabe destacar que el elenco cuenta con importantes figuras destacadas de la pantalla argentina tales como Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, quienes interpretan a las mujeres que acompañaron a la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo en los primeros meses en lo que se comenzó a gestar esta organización. También participan Antonia Bengoechea, José Mehrez y Enrique Piñeyro, entre otros, en una producción que recupera uno de los capítulos más trascendentes de la historia argentina.

Villaflor, nueva película argentina de Netflix | Créditos: Netflix

Santiago Mitre es uno de los cineastas más reconocidos y prestigiosos de la industria audiovisual argentina. A lo largo de su carrera ha construido una filmografía marcada por el interés en los conflictos políticos y sociales, consolidándose como una de las voces más influyentes del cine nacional contemporáneo. Su mayor éxito internacional llegó con Argentina, 1985, película que tuvo su estreno mundial en la Competencia Internacional de la Biennale di Venezia y que posteriormente obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Película Internacional, además de los premios Goya y Platino a la Mejor Película Iberoamericana. El filme también fue nominado a los premios BAFTA y al Oscar, logrando una repercusión inédita para una producción argentina reciente.

Villaflor, nueva película argentina de Netflix | Créditos: Netflix

Con las actuaciones de Verónica Llinás, Peter Lanzani, Soledad Villamil, Muriel Santa Ana y un destacado elenco, Villaflor llegará a Netflix en 2027 como una de las grandes apuestas argentinas de la plataforma. Tras un rodaje de 12 semanas que incluyó locaciones en la Ciudad de Buenos Aires y siete municipios del conurbano bonaerense, la producción se perfila como una de las grandes apuestas cinematográficas de sello nacional.