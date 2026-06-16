De Eva Bargiela y Caro Baldini a Stefi Demner, los looks argentinos en el banderazo para la selección en Estados Unidos

La pasión por Argentina volvió a sentirse con fuerza en Estados Unidos durante el primer banderazo de los hinchas previo al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En esta cita, que reunió a miles de fanáticos para alentar al equipo argentino, estuvieron presentes Eva Bargiela, Caro Baldini y Stephanie Demner. Las celebrities no solo se sumaron al clima festivo sino que también marcaron tendencia con outfits albicelestes.

Los looks trendy de Eva Bargiela, Caro Baldini y Stephanie Demner para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

Eva Bargiela, Caro Baldini y Stephanie Demner no dudaron en tomarse un avión y viajar a Estados Unidos para acompañar de cerca a la Selección Argentina en su primer partido frente a Argelia en el Mundial 2026. De hecho, Carolina es madre de Giuliano Simeone, uno de los integrantes de la Scaloneta, mientras que Eva es cuñada del futbolista.

Mediante sus respectivas redes sociales, las tres compartieron imágenes de su recorrido por Kansas City y dejaron en claro que la camiseta de la Selección fue la gran protagonista de sus apuestas fashionistas. Cada una le imprimió su propio estilo, combinando la clásica albiceleste con prendas que reflejan las tendencias del momento.

Eva Bargiela

Eva Bargiela apostó por un look cómodo y canchero para recorrer las calles estadounidenses y asistir al primer banderazo en honor a la Selección. La influencer vistió la tradicional camiseta albiceleste y la combinó con un short de jean tiro alto y botas negras de caña media, una fórmula práctica que se convirtió en una de las favoritas para los eventos al aire libre.

Además, llevó una bandera argentina sobre el cochecito de su hijo Faustino, fruto de su amor con Gianluca Simeone, sumando un guiño patriótico que no pasó desapercibido entre sus seguidores de Instagram. En la fotografía también se puede ver que detrás de ella hay un espacio verde repleto de hinchas argentinos que esperan ansiosos el debut del equipo campeón del último Mundial en Qatar 2022.

Caro Baldini y Eva Bargiela en Kansas City

Caro Baldini, por su parte, fue otra de las figuras que dijo presente en el banderazo. La exmodelo lució la camiseta oficial de la Selección Argentina y la combinó con un legging negro. Sin dudas, apostó por un outfit casual pensado para disfrutar de la jornada con total comodidad. Además, recurrió a un accesorio que la protegió del sol y le dio un toque fashion: anteojos oscuros XL.

En una de las historias que compartió en su red social de Instagram se la puede ver caminando junto a su nuera Eva Bargiela rumbo al encuentro con los miles de fanáticos que se acercaron para apoyar al equipo nacional, que debuta este martes 16 de junio.

Stephanie Demner eligió el look más "arriesgado" y fashionista para el primer banderazo por Argentina

Stephanie Demner escogió el look más jugado y con una fuerte impronta fashionista. La influencer se mostró con prendas en tendencia que salen de la vestimenta tradicional en este tipo de encuentros. Se trata de un top azul ajustado de escote recto que dejó el abdomen al descubierto y permitió mostrar su incipiente pancita de embarazada.

El detalle de esta prenda fue que en el centro se puede visualizar la bandera argentina. Para combinarla, sumó un pantalón gris de inspiración western, intervenido con largos flecos y detalles desgastados que aportaron movimiento y personalidad al conjunto.

Stephanie Demner

Como complemento, Stephanie Demner agregó gafas de sol oscuras, una gargantilla de perlas y una bandera argentina. “Primer banderazo de ambas”, escribió junto a la postal, en referencia al especial momento que compartió con su pequeña en camino.

Cabe destacar que más allá del multitudinario encuentro y la euforia de los fanáticos, el banderazo argentino en Estados Unidos se convirtió en una verdadera vidriera de estilo. Los looks argentinos de Eva Bargiela, Caro Baldini y Stefi Demner en el banderazo para alentar a la selección no pasaron desapercibidos. Asimismo, demostraron que la camiseta albiceleste puede adaptarse a diferentes estéticas.