Así es la casa de Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, en Madrid: ambientes de madera, integrada a sus mascotas y moderna

Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, comparten en Madrid una casa que refleja un estilo moderno con ambientes de madera y detalles pensados para sus mascotas. La propiedad se distingue por la calidez de sus espacios, la elección de tonos neutros y la integración de elementos funcionales que aportan personalidad. Cada ambiente está diseñado para transmitir comodidad y armonía, mostrando cómo la estética contemporánea puede ser igual de práctica.

Ambientes de madera y estilo moderno: La casa de Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, en Madrid

Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, disfrutan de un hogar en Madrid que combina modernidad con ambientes abiertos y detalles en madera que refuerzan la identidad del espacio. La casa se presenta como un lugar pensado para integrar la vida familiar con sus mascotas, logrando un equilibrio entre diseño y practicidad. La elección de materiales, la distribución de los ambientes y la presencia de elementos naturales convierten la propuesta en un espacio acogedor.

Giuliano Simeone e Irene Ariza

En distintas publicaciones que la pareja realizó en sus redes sociales se pudieron ver detalles de su propiedad. Las imágenes que suelen compartir muestran cómo cada rincón está diseñado para combinar estética y practicidad, con detalles que refuerzan la idea de hogar. El dormitorio del futbolista y la influencer se presenta como un ambiente sereno y acogedor. La cama amplia, vestida en blanco, es el centro de la escena y está acompañada por un respaldo tapizado en tonos beige con diseño de paneles verticales.

Uno de los ambientes que más le llamó la atención a los seguidores de Irene Ariza fue la cocina, un espacio que combina a la perfección funcionalidad y estilo contemporáneo. Los muebles blancos contrastan con los armarios superiores en madera clara, aportando calidez al espacio. El diseño minimalista se complementa con electrodomésticos integrados y superficies limpias, mientras que los detalles decorativos transmiten la idea de un ambiente práctico.

La casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza

Las publicaciones de Giuliano Simeone y su novia mostraron un comedor abierto, que se organiza en torno a una mesa sencilla y bien iluminada por grandes ventanales. Los manteles individuales en tonos neutros y la vajilla dispuesta con orden muestran un estilo funcional y elegante. La ubicación del mobiliario se destaca por la convivencia de la estética minimalista con la rutina diaria. La integración con la luz natural y los espacios abiertos refuerza la sensación de amplitud.

Sillón en tono claro y un sector integrado para sus mascotas: El living de Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza

Otro sector destacado de la propiedad de Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, es la sala de estar, que se caracteriza por un mobiliario moderno y detalles personales. El televisor de gran tamaño se acompaña de un mueble de madera curvo con detalles con fotografías y velas, aportando identidad al espacio. Los sofás en tonos claros y la presencia de sus perros transmiten una estética familiar en el sector integrado que tienen en este ambiente.

La casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza

El jardín se presenta como un espacio íntimo y moderno, con mobiliario en tonos claros y detalles naturales. Allí la pareja decidió colocar un sillón con almohadones altos, y sumaron distintas plantas para mantener conexión con el entorno. La publicación de la administradora la mostró compartiendo un momento con su mascota; muestra cómo este ambiente está pensado para la relajación y el disfrute.

En la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza, también se destaca una habitación con un estilo personal y moderno. El espacio está ambientado con una luz roja RGB que genera un efecto visual llamativo y convierte al ambiente en un rincón diferente dentro de la vivienda. Allí se ubica un televisor de gran tamaño acompañado por distintos cuadros que retratan momentos del futbolista con el Atlético de Madrid. Esta habitación combina diseño contemporáneo y elementos personales, integrándose al resto de la casa con un estilo único.

La casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza

Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza, disfrutan de una casa en Madrid que combina modernidad y calidez, con ambientes abiertos y detalles en madera que refuerzan la identidad del espacio. La vivienda se presenta como un lugar pensado para integrar la vida familiar con sus mascotas, logrando un equilibrio entre diseño y practicidad. La distribución de los ambientes y la incorporación de elementos naturales convierten el hogar en un entorno acogedor y funcional.

VDV