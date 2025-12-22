En medio de los rumores de reconciliación con Demichelis, Evangelina Anderson demostró sus habilidades para el patinaje sobre hielo

En medio de un torbellino de versiones sobre su vida amorosa, Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores con imágenes donde se la ve disfrutando del patinaje sobre hielo, una actividad poco habitual para quienes la conocen públicamente por su faceta de modelo y por su participación en MasterChef Celebrity.

El video y las fotos compartidas muestran a Anderson deslizándose con seguridad por la pista, combinando equilibrio, estilo y una sonrisa que transmitió naturalidad en un ambiente frío y exigente —una postal distinta a las habituales de alfombras rojas o sesiones de fotos profesionales.

Las apariciones públicas con Ian Lucas alimentaron especulaciones sobre un posible vínculo

Ese enfoque en una actividad física y desafiante se da en paralelo a un contexto mediático particularmente movido. En los últimos días, Anderson volvió a estar en el centro de la escena por versiones que la vinculan sentimentalmente con su ex pareja, Martín Demichelis, tras una imagen familiar que circuló en redes. En dicha postal, donde también aparecen sus tres hijos, muchos interpretaron que podría tratarse de un gesto de cercanía y posible reconciliación con el exfutbolista.

La foto familia que generó polémica y especulaciones de reconciliación

Esos comentarios no tardaron en generar reacciones en medios y plataformas digitales. Si bien la imagen compartida por su hija fue simple —un saludo de cumpleaños a Demichelis—, muchos usuarios no pudieron evitar especular con la posibilidad de que Anderson esté reconsiderando su vínculo con su exmarido, con quien compartió 18 años de historia y formó una familia.

La especulación se intensificó porque, a pesar de la ruptura consumada hace meses y de los trámites de divorcio en curso, el gesto de repostear una foto familiar fue interpretado como una señal de que el vínculo, al menos en términos de amistad y respeto, sigue siendo fuerte.

¿Una nueva etapa para Evangelina Anderson?

En medio de estas conjeturas, surgieron también versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental con Ian Lucas, youtuber e influencer que conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Algunas imágenes y comentarios —incluido un video donde se los ve muy cerca en un boliche— alimentaron la teoría de un posible romance entre ambos. Pese a ello, ninguno de los dos confirmó públicamente un vínculo romántico, y buscaron poner distancia de las versiones,

La supuesta relación con Lucas se vio amplificada cuando en redes sociales se dio a conocer que ambos se dejaron de seguir en Instagram, un detalle que muchos interpretaron como señal de distanciamiento o de una estrategia mediática para reactivar el interés de los seguidores.

Evangelina y Martin Demichelis

En este sentido, el silencio y la distancia en redes parecen responder más a una necesidad de descomprimir versiones que a una confirmación o negación definitiva. En tiempos donde un “follow” o un “unfollow” se convierte en noticia, la decisión de bajar el perfil puede leerse como una estrategia para recuperar privacidad y evitar que cada interacción digital sea interpretada como una señal sentimental.

Así, mientras los rumores continúan girando, Evangelina Anderson avanza con una impronta más madura y selectiva frente a la exposición. Entre el hielo, las redes y las especulaciones, la modelo parece dejar en claro que su prioridad hoy no pasa por confirmar vínculos, sino por transitar una etapa de redefinición personal, lejos de rótulos apresurados y con la serenidad que dan los años y la experiencia.

