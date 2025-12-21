El sorpresivo saludo de cumpleaños de Evangelina Anderson a Martín Demichelis en medio de los rumores de romance con Ian Lucas

La vida sentimental de Evangelina Anderson se mantiene en absoluta reserva pese a los insistentes rumores de romance con Ian Lucas, su compañero de certamen en MasterChef Celebrity. En paralelo, la exmodelo mantiene un exhaustivo litigio judicial contra Martín Demichelis por la división de bienes tras su separación, aunque evitó brindar una batalla mediática dejando todo en manos de sus abogados.

En este marco, desde que anunció el fin de su matrimonio, evitó hacer declaraciones acerca de su relación contra su exmarido en pos de preservar el bienestar emocional de sus hijos -Bastian, Lola y Emma- y su intimidad. Sin embargo, cada gesto que realiza la cocinera amateur es seguido de cerca por sus seguidores a tal punto que este fin de semana, tuvo un particular gesto hacia el dirigente que desató las especulaciones de reconciliación.

El sugestivo posteo de Evangelina Anderson para Martín Demichelis

Este sábado 20 de diciembre, Martín Demichelis cumplió 45 años y las redes sociales se llenaron de mensajes y saludos para el exentrenador de River Plate. Entre ellos, su hija Lola de 12 años, quien compartió una tierna imagen familiar junto a sus hermanos y sus padres. Además del tradicional “Feliz cumpleaños”, la preadolescente de 12 años arrobó a su mamá, a su papá y a sus hermanos para que ambos estén atentos a este posteo.

Sin dudarlo, Evangelina Anderson reposteó esta mención en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram despertando todo tipo de reacciones en los cibernautas. Entre algunos de ellos fue la posible reconciliación sentimental entre ella y el exjugador, lo que provocó que se desate una ola de comentarios y opiniones sobre esta postal.

La reacción de Martín Demichelis

Pese a las especulaciones que genera su nueva vida de soltero, Martín Demichelis mantiene en total hermetismo los pormenores de su vida privada. No obstante, en fechas como estas, se permite romper el protocolo y mostrar su lado más vulnerable: su paternidad. A diferencia de Evangelina Anderson, el exdeportista utilizó una foto con su hija Lola la cual llenó de emojis de corazones y caritas de amor. “Feliz de empezar los 45 junto a mi reina”, escribió a primera hora del día mientras se los ve sonrientes y muy compinches.

Pero, la presencia virtual de la ex bailarina de Pasión de Sábado fue verdaderamente significativa para los usuarios ya que destacaron este gesto como una muestra de armonía y unión familiar pese a los cambios en las dinámicas al elegir caminos separados. Como era de esperarse, los anhelos de que vuelvan a estar juntos no tardaron en llegar: “¡Hermosa familia, ojalá vuelvan a estar juntos”; “Cuando la familia es fuerte nada corrompe eso”; “Qué hermosos son! ¡Ojalá que vuelvan!”; “Ojalá vuelvan! Que todo sea mejor para esos chicos. Amor puro”.

De esta manera, Martín Demichelis pasó su primer cumpleaños de soltero rodeado del amor de su familia, incluso el de Evangelina Anderson que mostró un generoso gesto hacia él y sus hijos. Con este accionar la concursante de MasterChef Celebrity demostró que se puede mantener un vínculo cordial y -hasta incluso- afectivo con quien fuera su amor por casi veinte años pese al triste desenlace.

