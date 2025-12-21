Fabián Cubero respaldó la decisión de Nicole Neumann sobre la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Le puede hacer el cumpleaños que quiere”

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero no deja de generar polémica. El último capítulo al respecto, sucedió cuando Nicole Neumann anunció que, además del viaje que habían planeado, iba a organizar una especie de fiesta paralela para poder celebrarlo con ella, algo que causó tanta sorpresa como indignación en algunos sectores de la familia. Ahora, quien dejó a todos sin palabras fue el propio Fabián Cubero que, aunque molesto, partió una lanza a favor de su ex esposa.

Fabián Cubero respaldó a Nicole Neumann

Cuando Nicole Neumann anunció que iba a celebrar los 15 de Allegra por su cuenta, a la par de la fiesta organizada por Fabián Cubero, fueron muchos los que pusieron el grito en el cielo. Una de las más enfáticas al respecto fue Mica Viciconte, que manifestó su molestia con el tema de manera pública. "Seguimos en la misma. Si esto no lo frena nadie, va a seguir así. Es raro festejarle dos cumpleaños a la nena, pero bueno, allá ellos", dijo.

Allegra Cubero.

En este contexto, desde los micrófonos de Infama fueron a buscar a Fabián Cubero para saber qué pensaba al respecto. Sorpresivamente, el ex jugador, tuvo una postura muy diferente a la de su pareja y, aunque dejó ver su molestia, reconoció el derecho de Nicole Neumann a festejar el cumpleaños de su hija por su cuenta.

Lo primero que aclaró Fabián Cubero es que la decisión de que Nicole Neumann no esté invitada a la fiesta de 15 de Allegra surge a partir del acuerdo que habían hecho entre ellos. “Las familias que terminan bien pueden hacerla juntos, las que no, fiesta con uno y viaje con otro", añadió, dejando en claro que ese era el plan original.

Nicole Neumann va a organizar una fiesta de 15 paralela para su hija.

Cuando le preguntaron si le había sorprendido la decisión, Cubero cambió el semblante y de manera relajada dijo que “cada uno hace lo que quiere, libremente”. Luego contó que la idea era que su hija se fuese de viaje con Nicole y que el acuerdo indicaba que serían ellos los que le organizarían el festejo, pero que “la mamá tiene todas las posibilidades de hacerle la fiesta que quiere. Obviamente, la mamá le puede hacer el cumpleaños que quiere”.

La respuesta de Fabián Cubero llamó la atención porque, no solo se mostró en una postura muy diferente a la de Mica Viciconte, sino que también decidió salir un poco del histórico conflicto con Nicole Neumann. Si bien durante toda la entrevista se mostró molesto por el tema de las vacaciones de las hijas, en el caso de la fiesta de 15 de Allegra no dudó en respaldar la decisión de la modelo, que organizará su propio evento.