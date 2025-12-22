Luli Fernández optó por la tendencia deco del sillón arrugado: lujo y relax en el hogar

Las tendencias no solo se encuentran en la moda que cada celebridad elige, sino también en las decoraciones del hogar que buscan transmitir la personalidad de cada uno de ellos. Luli Fernández sabe muy bien esto, y por eso decidió dar una vuelta de tuerca al minimalismo clásico que se venía usando en cada habitación de los famosos. En sus redes sociales, compartió uno de los objetos más halagados de su casa y reveló que lo diseñó ella, imponiendo una tendencia de lujo y relax: el sillón arrugado.

El sillón arrugado: la tendencia elegida y diseñada por Luli Fernández

Tras separarse de Cristian Cúneo Libarona, Luli Fernández renovó su casa y su estilo, buscando mantener su amor por el lujo pero también creando espacios cómodos y relajados para ella y su hijo. Es por eso que apostó a la tendencia crumpled comfort, donde se aleja de lo rígido y simétrico para darle lugar a la "anti-perfección" en la vida de cada uno. Sus seguidores no dudaron en halagarle su hogar y la deco que optó con esta filosofía, pero lo más aplaudido fue su sillón arrugado, que se volvió la clave para marcar este cambio de visión.

En su cuenta de Instagram, compartió los detalles de su amplio sillón, que presenta 3 módulos diferentes, que le permiten cambiar de decoración, dependiendo la ocasión. Es así como tiene diferentes clases de almohadones para acompañarlo, pero que siguen con el estilo arrugado. "El efecto arrugado fue el quid de la cuestión, porque me costó mucho que un fabricante lo lleve a cabo", explicó en el video donde muestra su mueble. La idea relajada, sin perder su amor por el lujo, se combina en un soft brutalism, que enamoró a todos sus seguidores, y que abren el ambiente a uno cálido y auténtico.

El lujo relajado en moda y en el hogar de Luli Fernández

Luli Fernández se caracteriza por mantener una moda ceñida al cuerpo y timeless, con prendas tendencias que la acompañan en las diversas temporadas en las que pasan. Sin embargo, en todo momento, busca esa autenticidad y relax a través de los colores neutros o las prendas de entrecasa. Es por eso que optó este mismo estilo en su hogar, donde mantiene el minimalismo lujoso, pero busca romperlo con iluminación cálida y sillones arrugados, que traen una idea de "anti-perfección" para comodidad de todos.

En las últimas horas, se llevó el halago de sus seguidores y expertos en diseño de interiores, cuando mostró su nuevo hogar, tras separarse de Cristian Cúneo Libarona. Sin embargo, el sillón arrugado fue el más observado por todos, y ella reveló que pidió el diseño exclusivamente para darle lugar a la comodidad y el estilo relajado en su living. Luli Fernández volvió a imponer tendencia, esta vez en la nueva mueblería, alejándose del lujo pulcro, y acercándolo a lo relax de cada casa.

