Arturo Puig reveló sus dudas sobre la muerte de Selva Alemán y apuntó contra un médico en particular: “Yo creo que hubo un error”

Arturo Puig recuerda a Selva Alemán en cada entrevista que da. Desde el fallecimiento de su gran compañera, el actor se encarga de honrar su memoria, destacar la importancia que tuvo en su vida y explicar lo mucho que la extraña y le cuesta estar sin ella. Sin embargo, en esta ocasión, dejó de lado esas palabras y reveló las dudas que tiene con respecto a la manera en la que falleció.

Las dudas de Arturo Puig sobre la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig fue el invitado del ciclo Sola en los bares, con Karim González. En ese espacio, relató que antes de que Selva se descompensara tenían planeado viajar a Italia y habló de cómo era la salud de su esposa. “Era cuidadosa, estricta de una manera casi tremenda. Ella tenía arritmia, pero estaba medicada”, contó.

Arturo Puig y Selva Alemán.

En ese marco, Arturo Puig también reveló las dudas que tenía sobre el proceso que había llevado a la muerte de su esposa y puso el foco en el médico que la atendió cuando empezó a sentirse mal. “Te voy a ser muy sincero. Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella. El infarto en las mujeres se provoca en el estómago”, explicó.

Según detalló, Selva Alemán se quejaba de un dolor de estómago muy fuerte, lo que los llevó a ver a un médico, porque suponían que “era algo que le cayó mal”. Vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo y dijo: No, está bien. No hay ningún problema”, sumó.

Arturo Puig y Selva Alemán.

Como el malestar de Selva no se detenía, Arturo llamó directamente a la ambulancia. “Ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más. Si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del centro cardiológico, la llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos. Te toman la presión y te dicen que está todo bien”, concluyó.

Arturo Puig habló de la posibilidad de iniciar acciones legales

Ante esta situación, y tras el relato en primera persona, se le consultó si existía la posibilidad de iniciar acciones legales al médico que la había atendido por primera vez. Resignado, el actor descartó toda posibilidad y cerró con un “Ya está “, que despejó todo tipo de dudas sobre sus próximos pasos.

Selva Alemán y Arturo Puig en +Caras.

De esta manera, Arturo Puig se refirió a las dudas que tiene sobre la muerte de Selva Alemán. Según explicó, considera que el primer médico que la vio cometió un error y que, de haber dado otro diagnóstico, podrían haber actuado de una manera completamente diferente.