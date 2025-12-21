Evangelina Anderson parece estar cada vez más cerca de reconciliarse con Martín Demichelis. Aunque hace algunas semanas se veía totalmente imposible, y apenas días atrás, la modelo dejaba ver rastros de cómo avanzaba su romance con Ian Lucas, incluso jugando con eso durante MasterChef Celebrity, los rumores sobre un acercamiento con el padre de sus hijas e hijos toma cada vez más fuerza. Todo esto cimentado, principalmente, por dos pruebas que, aunque algo sobre analizadas, son suficientes para algunos.

La foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis que desató los rumores

El primer gesto que fue considerado como una prueba y que hizo crecer los rumores de reconciliación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis llegó por medio de la hija de ambos, Lola. En el contexto del cumpleaños del director técnico, la niña compartió algunas postales en la que se puede ver a toda la familia reunida para celebrarlo. “Feliz cumpleaños papá”, se puede leer junto a una foto en la que aparecen todos reunidos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Como se podía esperar, dicha imagen no hizo más que alimentar los rumores sobre un acercamiento entre ambos. Los portales de noticias y las redes sociales, se llenaron de frases al respecto y de todo tipo de especulaciones. Incluso bastó para que más de uno se atreviese a sentenciar su reconciliación.

Sin embargo, más allá de la cantidad de caracteres que se gastaron al respecto, la postal no terminaba de conformar nada demasiado probatorio. El acercamiento sorprendía, más aún en el contexto en el que se produjo la separación y la información que la rodeó, pero no era nada extraño ni diferente a lo que se podía esperar de una familia que llevó casi dos décadas juntos.

La postal que generó todo tipo de rumores.

Las redes sociales de Evangelina Anderson dieron un indicio

Lo más llamativo del caso, y quizás lo que más suspicacias ha generado, se terminó de conocer en la tarde de este domingo. A raíz de la publicación de la foto de la familia unida, mucha gente se comenzó a preguntar qué había sucedido con el romance de la modelo con Ian Lucas. Inquietud que llevó a que se pusieran a escarbar en las redes sociales de los involucrados.

Fue de esta manera, que algunas personas descubrieron que Evangelina Anderson había dejado de seguir a su compañero de MasterChef Celebrity. Una vez que esta noticia recorrió internet, el propio Ian hizo lo mismo con la modelo, que ya no forma parte de sus “seguidos”.

Evangelina Anderson no sigue a Ian Lucas.

Ian Lucas dejó de seguir a Evangelina Anderson.

Si bien todo se trata de especulaciones, estos son los dos hechos que se señalan como la prueba de una supuesta reconciliación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Dos situaciones aisladas que a simple vista no terminan de probar nada, pero que se replican constantemente entre quienes sostienen la teoría de que la bailarina y el director técnico volvieron a apostar al amor.