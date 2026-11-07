Entramos a la casa de Marta Fort: living moderno, grandes ventanales y decoración minimalista

Marta Fort permitió conocer un poco más de los espacios que forman parte de su hogar y cautivó a sus miles de seguidores. La hija de Ricardo Fort compartió la decoración moderna con tonos neutros que posee su living y dormitorio, y el rol fundamental que cumple la iluminación.

Marta Fort mostró su casa: living moderno y dormitorio de estilo minimalista

Marta Fort dejó ver algunos rincones de su casa a través de sus redes sociales y mostró una decoración donde predominan los colores claros, los muebles de diseño y los detalles cuidadosamente elegidos. Con ambientes amplios, grandes ventanales y una estética contemporánea, la vivienda combina elegancia y comodidad.

Uno de los ambientes que más se destacó fue el living, que se caracteriza por una impronta moderna y minimalista, con una paleta cromática dominada por el blanco, el gris y los tonos beige. El sillón es uno de los grandes protagonistas del espacio. Se trata de un modelo amplio, de líneas bajas y tapizado claro con una textura que aporta calidez visual, que incorpora almohadones decorativos en la misma gama cromática, algunos con formas originales, como uno con diseño de nudo y otro de formato redondeado.

El living moderno de Marta Fort

Debajo, una alfombra gris de pelo largo delimita el sector de descanso y suma una textura acogedora. En el centro del living, una mesa ratona negra de formato ovalado genera un contraste con los tonos claros del mobiliario. Sobre ella se pueden observar algunos libros y objetos decorativos que completan la ambientación sin recargar el espacio.

Otro de los aspectos que sobresale es la luminosidad. Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y ofrecen una conexión visual con el exterior. El living se integra además con un sector de comedor, donde se alcanza a distinguir una mesa acompañada por sillas de diseño oscuro, en una distribución que favorece la amplitud y la continuidad entre los ambientes.

El living moderno de Marta Fort

La decoración de la casa de Marta Fort mantiene una línea estética coherente, con pocos elementos, materiales de diferentes texturas y muebles de formas simples. Además, posee lámparas colgantes de diseño esférico con acabados metálicos y un florero de cerámica sobre una pequeña mesa con una planta de interior. Sin dudas, se trata de una propuesta que combina el minimalismo con detalles cálidos para lograr un espacio sofisticado, pero también funcional.

Una habitación con tonos neutros y la tendencia minimalista

Otro de los rincones que permitió conocer Marta Fort fue su dormitorio, un ambiente que conserva la estética elegante del resto de la vivienda. Allí se destaca una cama amplia, con respaldo tapizado en un tono claro y ropa de cama en una gama de colores suaves, que refuerzan la sensación de calma y confort.

La habitación de Marta Fort: tonos neutros y estilo minimalista

En el fondo, las cortinas combinan paños oscuros con otros en tonos claros, un recurso que genera contraste y aporta profundidad visual. También se distingue un detalle de vegetación que suma un toque natural al espacio. A través de estas imágenes compartidas en su red social de Instagram, Marta Fort reveló que en su casa la amplitud, la luz natural y la estética moderna son protagonistas. Asimismo, la comodidad y la armonía visual se hacen presentes a través de muebles de líneas simples, textiles con distintas texturas y una paleta cromática serena, que combina tonos neutros y aporta calidez a cada uno de los ambientes