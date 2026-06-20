La moda atraviesa una transformación radical que sitúa al confort en el centro de las decisiones estilísticas. Durante el Mundial 2026, figuras como Caro Calvagni, Valu Cervantes y Agustina Gandolfo abrazan la tendencia athleisure, logrando un equilibrio perfecto entre la funcionalidad deportiva y la sofisticación de los accesorios de lujo.

La palabra proviene de la fusión athletic (atletico) y leisure (ocio). Este fenómeno prioriza la libertad de movimiento y recuerda las lecciones estéticas que Victoria Beckham consolidó décadas atrás al convertir prendas informales en un sello de su imagen pública.

De Caro Calvagni y Valu Cervantes a Agustina Gandolfo: las mujeres de la Selección imponen el estilo athleisure en el Mundial 2026

Las mujeres de la selección argentina mantienen una impronta personal inconfundible, fusionando piezas creadas por ellas mismas con firmas internacionales para lograr una estética coherente y cuidada. Esta capacidad de mezclar ropa técnica con calzado de diseño refleja una moda que valora la adaptabilidad sobre las etiquetas rígidas.

Valentina Cervantes y su hija Olivia en el Mundial 2026

Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, Valu Cervantes combinó un conjunto rosa pastel con zapatillas deportivas y bolso negro estructurado. En otra ocasión, integra la camiseta oficial del conjunto albiceleste con un bolso Chanel.

Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández.

Agustina Gandolfo optó por un conjunto monocromático en tonos tierra, compuesto por un crop top, chaqueta corta, pantalones sastreros anchos y una vincha deportiva en el cabello. También apostó por look nocturno que combinó una camiseta deportiva con minifalda texturizada y botas altas.

Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez.

Caro Calvagni eligió seguir la tendencia con el minimalismo con un body negro, pantalones sastreros grises de corte holgado y un cinturón de diseño. Para un estilo más casual, optó por pantalones cargo combinados con un crop top oscuro y sandalias.

Esta puesta en escena responde a una necesidad de proyectar una imagen auténtica, moderna y funcional para el ritmo de vida vertiginoso de un torneo mundial. Cada elección reafirma cómo la comodidad no impide el uso estratégico de accesorios metálicos o cuero, logrando resultados inspiradores para sus seguidores.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Un legado que trasciende generaciones

El estilo que hoy imponen las mujeres de la selección no resulta ajeno a las influencias de los años 90 y 2000. Victoria Beckham se posicionó como la principal referente al combinar leggings con tacos, demostrando que el cuerpo merece prendas que acompañen el movimiento sin renunciar al sello distintivo de la sastrería.

Victoria Beckham, referente del estilo athleisure

Hoy, la versatilidad constituye la verdadera herramienta de poder. Este cambio de mentalidad, impulsado por el auge del athleisure, permite entender que la moda funciona como un canal de expresión personal que nutre la elegancia atemporal con la funcionalidad deportiva. El impacto digital es innegable, ya que las seguidoras analizan y replican cada detalle de estos códigos estéticos.