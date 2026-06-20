Juan Gil Navarro habló de su nueva vida a 52 años, instalado a 80 kilómetros de Buenos Aires

Aunque gran parte de la trayectoria profesional de Juan Gil Navarro continúa ligada a los teatros de la ciudad de Buenos Aires, desde comienzos de 2025 el actor decidió tomar distancia del ritmo intenso de la gran ciudad y reorganizar su vida cotidiana en otro entorno. A sus 52 años, optó por un estilo de vida más tranquilo y pausado, en el que prioriza el su bienestar y la introspección, alejándose de la vorágine de la metrópoli. Así lo contó en diálogo con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), donde brindó detalles de esta elección que lo cambió por completo.

El cambio de vida de Juan Gil Navarro a sus 52 años

Luego de desarrollar gran parte de su vida en la gran ciudad, Juan Gil Navarro decidió mudarse a Capilla del Señor, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires ubicado a unos 80 kilómetros de la Capital Federal. En este marco, en diálogo con el ciclo de entrevistas que conduce el periodista, reveló algunos de los detalles de las experiencias que experimentó al mudarse solo.

Juan Gil Navarro | Instagram

Según contó, esto es algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. Es por ello que se mudó a una localidad ubicada al noroeste del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí el dramaturgo construyó su propia casa en un entorno rodeado por la naturaleza y alejado del ritmo frenético de la capital. En este marco, aseguró que se lleva bien con él mismo pese al largo tiempo que tiene en soledad.

Lejos de romantizar esta experiencia de vida, reveló que “las primeras dos noches” sufrió algunas experiencias esotéricas debido a que cuando se mudó “había unos ruidos extraños”. Sin embargo, con el correr de los días se fue familiarizando con el entorno y ya no se sintió incómodo ante esos sonidos, que terminó incorporando como parte natural de la vida en el lugar.

Juan Gil Navarro | Instagram

La divertida anécdota de Juan Gil Navarro

Ante la presencia de la naturaleza en su máxima expresión, Evelyn Botto le consultó cómo se lleva con las alimañas, propias de la región. Sorpresivamente, Juan Gil Navarro aseguró que se lleva “muy bien”, pero que en el último verano tuvo un inconveniente con una “invasión de ardillas”. “Se escaparon de un zoológico y se comen todos los caños”, reveló el dramaturgo dejando atónitos a todos en el estudio.

En esta línea, explicó una inesperada experiencia que atravesó con estos animalitos: “Hubo una sequía grande en el verano y me comieron cuatro veces los caños de un tanque de agua”. Además, remarcó que son “tremendas” y muy “agresivas”, al punto de generarle más de un inconveniente en el mantenimiento de su casa en medio de la naturaleza. Finalmente, entre risas y en tono de broma, remarcó que, además de las ardillas, también hay “zorritos, elefantes y jirafas”.

Cabe destacar que el artista, en otras oportunidades, había señalado que en su nuevo hogar tuvo un reencuentro profundo con la escritura. Allí reveló que, desde hace años, desarrolla proyectos propios: algunos vinculados al mundo del periodismo y la política, y otros más íntimos, atravesados por el amor, la vida y la muerte.

De esta manera, Juan Gil Navarro decidió dejar atrás su vida en la ciudad para instalarse en un entorno más tranquilo y alejado del ruido porteño. Esta elección lo llevó a reconectarse consigo mismo y a profundizar en la introspección, al mismo tiempo que lo enfrentó a los desafíos propios de la vida en contacto pleno con la naturaleza.