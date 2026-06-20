Tini Stoessel sorprendió con su nuevo cambio de look: las fotos del antes y el después

Tini Stoessel decidió someterse a un cambio de look y compartió todo el proceso a través de sus redes sociales, donde se la ve trabajando junto a su estilista para lograr un resultado impactante. El cambio principal radica en la incorporación de rulos marcados, una técnica que le aporta mucho volumen, movimiento y una frescura.

En las imágenes, se observa cómo la cantante disfruta del procedimiento, luciendo un aspecto natural que resalta sus rasgos faciales de manera muy elegante. La elección de este look parece alinearse con una estética más relajada y orgánica, ideal para destacar su belleza sin perder la elegancia.

Tini Stoessel

El cambio de look de Tini Stoessel que conquistó las redes

La publicación del video, que muestra paso a paso la transformación, recibió rápidamente miles de reacciones en Instagram. Sus seguidores no dudaron en llenar la sección de comentarios con elogios, celebrando la decisión de apostar por los rulos como una opción muy actual y estilizada para esta temporada.

El resultado final, que presenta un acabado brillante y con mucha vitalidad, demuestra el impacto que tiene Tini Stoessel cada vez que decide renovarse. Este tipo de apuestas estéticas no solo refrescan su imagen ante los ojos del público, sino que también inspiran a sus fanáticos a probar nuevas formas de peinarse y cuidar su cabello. De esta manera la artista refuerza su posición como un referente indiscutido de moda y estilo, capaz de convertir cualquier detalle de su look en tendencia viral en cuestión de horas.

Tini Stoessel

El gesto de amor de Rodrigo De Paul ante el cambio de look de Tini Stoessel

Mientras Tini atraviesa este momento de renovación personal, mantiene su mirada fija en lo que sucede en el mundial de fútbol, donde su pareja, Rodrigo de Paul, defiende los colores de la selección argentina. Ella sigue con mucha atención cada partido, viviendo con intensidad el desempeño del equipo nacional y acompañando a la distancia a su pareja en este desafío deportivo de alto nivel. La complicidad entre ambos se mantiene intacta, y la red social se convirtió en el escenario donde comparten esos pequeños gestos de cariño

Rodrigo de Paul aprovechó la publicación del nuevo look de Tini Stoessel para dejarle un comentario directo, breve pero cargado de sentimiento: "Te extraño". Este intercambio público, que ya cuenta con miles de interacciones, deja en claro que la distancia impuesta por los compromisos profesionales no impide que el vínculo entre ellos se sienta cercano y sólido.