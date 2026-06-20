Así remodeló su casa Agustina Cherri: la compró hace 30 años y la transformó por completo

Agustina Cherri es una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional y marcó a toda una generación con sus recordadas participaciones en telenovelas como Grande Pa, Chiquititas y Verano del '98. Gracias al éxito que alcanzó desde muy joven, logró generar importantes ingresos y, con apenas 15 años, se convirtió en propietaria de su primera vivienda. Tres décadas después, esa misma casa sigue siendo su hogar y, con el paso de los años, la fue transformando por completo hasta adaptarla a sus gustos y a los de sus hijos.

La casa de Agustina Cherri en Buenos Aires

Según contó Agustina Cherri en el programa de streaming Perros de la Calle, de Urbana Play, la propiedad fue comprada por su padre cuando ella todavía era una adolescente. Sin embargo, recién se instaló allí a los 25 años, cuando se convirtió en madre por primera vez. Ubicada en un exclusivo barrio privado de Buenos Aires, la vivienda era originalmente una casa quinta que, con el paso del tiempo, fue remodelada y adaptada a las necesidades de su familia.

Remodelación de la casa de Agustina Cherri en Buenos Aires | Instagram

El inmueble se presenta como un espacio completamente sustentable, rústico y pensada para el confort de sus cuatro hijos: Muna y Nilo, fruto de su relación con Gastón Pauls, y Ala y Bono, que tuvo junto con Tomás Vera. Ella misma a través de una serie de imágenes que desplegó en su cuenta personal compartió algunos detalles que la llenaron de orgullo. “Comparto la transformación de la casa. Un antes y un después, sin duda. De a poquito todo se fue transformando… No saben lo lindo que quedó”, exclamó al abrir las ventanas virtuales de su privacidad. Al tratarse de una construcción antigua, la propia artista se animó a rediseñar cada uno de los lugares para sumar más ambiente, reciclar espacios y darle un nuevo significado a una antigua galería que se transformó en unos de sus “lugares favoritos de mi casa".

Remodelación de la casa de Agustina Cherri en Buenos Aires | Instagram

Para la decoración de su hogar, apostó por una estética que equilibra elementos tradicionales y contemporáneos. La madera tiene un papel protagónico en distintas zonas, desde los revestimientos hasta los muebles, creando ambientes rústicos y luminosos. A su vez, incorporó recursos propios del diseño industrial, como chimenea, estructuras metálicas y superficies con terminaciones texturadas, logrando una imagen que combina lo campestre con las tendencias actuales en deco.

Living de Agustina Cherri | Instagram

La paleta de colores elegida se apoya en tonos neutros que oscilan entre el blanco, el beige y el marrón que aportan equilibrio entre la esencia rústica de la vivienda y los detalles más modernos. Los amplios ventanales permiten una constante conexión con el entorno natural, mientras que las cortinas translúcidas en tonos claros filtran la luz y brindan privacidad sin restar luminosidad. En este contexto, el living se destaca como uno de los rincones más destacados de la casa, con un cómodo sillón beige, una moderna estufa hogar de estilo industrial y una mesa ratona de madera maciza que refleja el espíritu campestre presente en toda la decoración.

Vestidor de Agustina Cherri | Instagram

El jardín de Agustina Cherri, un espacio lleno de naturaleza y un rincón zen

Fiel a su estilo de vida y a su conexión con la naturaleza, Agustina Cherri diseñó un jardín pensado para disfrutar del aire libre sin renunciar al confort. El extenso espacio verde combina sectores de descanso con una abundante presencia de árboles frutales y vegetación, creando un entorno ideal para pasar jornadas de sol al aire libre. Además, aprovechó las dimensiones del terreno para desarrollar una huerta propia, donde cultiva parte de los alimentos que consume a diario. Entre los principales atractivos del exterior se destaca una amplia piscina, ubicada en un punto estratégico que ofrece vistas privilegiadas hacia su rincón zen, uno de los sectores más especiales de la propiedad.

Agustina Cherri | Instagram

La propia empresaria compartió imágenes en sus redes sociales cosechando frutas y verduras de su huerta, siendo esta una de las actividades favoritas que lleva a cabo junto a sus hijos. “El hinojo de mi huerta. El tamaño no se puede creer. Y mi orgullo tampoco”, resaltando su satisfacción por ser ella misma la proveedora de sus alimentos.

Piscina de Agustina Cherri | Instagram

De esta manera, con una propiedad que forma parte de su vida desde hace más de 30 años, Agustina Cherri logró transformar una antigua casa quinta en un hogar cálido, funcional y completamente adaptado a su presente. A través de sucesivas remodelaciones, imprimió su estilo personal en cada rincón, combinando diseño, naturaleza y espacios pensados para disfrutar junto a sus cuatro hijos. El resultado: una vivienda que refleja su filosofía de vida, su amor por la vida al aire libre y la importancia que le otorga compartir momentos únicos con sus retoños.