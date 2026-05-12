La historia de amor de Delfina Blaquier y Nacho Figueras: cómo se conocieron y por qué siguen siendo una de las parejas más admiradas

El mundo del polo tiene a muchas familiar de renombre que marcan su presencia a través del estilo de vida o talentos. Delfina Blaquier y Nacho Figueras son de las más admiradas por todos, y con importancia dentro del deporte y la alta sociedad. Los argentinos superaron distancias y constantes viajes por el mundo, marcando un amor por más de 20 años.

La empresaria y fotógrafa, con el polista, ambos de nacionalidad argentina. Ellos superaron barreras de las distancias y formaron una tierna familia de seis integrantes, todos fanáticos del polo y con un gran talento en este deporte. Este romance comenzó con una conexión inmediata que se mantuvo con el correr del tiempo. A finales de los 90, el Campo Argentino de Polo en Palermo fue testigo de un cruce de mirada que comenzó con la historia de amor.

Delfina Blaquier, Nacho Figueras

La historia de amor de Delfina Blaquier y Nacho Figueras: cómo se conocieron y la primera cita

Corría el año 1997, y Delfina Blaquier, con solo 17 años, provenía de una familia fanática del polo. Ella había estado en importantes eventos y marcaba sus primeros pasos como atleta, creando una conexión personal con el deporte. Nacho Figueras, con 20 años, ya era un profesional en el deporte, y se acercó al Campo Argentino de Polo en Palermo, en ese mismo año, para el Abierto Argentino de Polo. En las gradas, vio que una joven hermosa subía para colocarse en su asiento y, con solo un cruce de miradas, se enamoraron perdidamente.

La iniciativa la tomaron ambos, ya que, cada uno por su parte, preguntó por el otro y si se podían presentar. Esa misma noche, en el bar del predio, se conocieron y comenzó lo que sería un amor de años. Poco después, tuvieron su primera cita formal. Lejos de ser lujosa y ostentosa, intentaron ir por un encuentro más íntimo, primero con un helado en un local de alrededores, y luego con una dulce caminata por el Rosedal de Palermo. Entre charlas sobre sus sueños y confesiones de difíciles momentos, la pareja se quedó hasta altas horas de la madrugada, sellando así el comienzo de un amor que se sobrepuso a las agendas de ambos que los colocaban en distintas partes del mundo.

Delfina Blaquier, Nacho Figueras

La boda de Delfina Blaquier y Nacho Figueras: la familia de seis que formaron

En medio de su noviazgo, comenzaron a armar la familia que se conformaría de cuatro hijos. En el 2000, nació Hilario, el primogénito y más cercano al estilo de vida y carrera de su padre. Él marcó el comienzo de la historia de los Blaquier-Figueras, que alrededor del 2004-2005 se selló con el "sí" definitivo.

En la estancia de la familia de Delfina, La Concepción, ubicada en General Rodríguez, Argentina, la pareja realizó una celebración íntima y familiar para dejar en claro la vida que ambos querían hacer juntos. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la pintoresca capilla de la propia estancia, mientras que la boda fue fiel a su estilo campestre en la misma estancia. Ellos se alejaron de la prensa, marcando un límite entre su vida privada y profesional, y, tras este momento, su familia fue creciendo.

En 2005, nació su segunda hija, y primera mujer, Aurora. Además de su vínculo con los caballos, ella demostró más pasión por la moda, estudiando Diseño Industrial en Buenos Aires e incursionado en el modelaje. En 2010, nació su tercer hijo, y segundo varón, Artemio. Como su hermano y su padre, apostó al polo y compite en torneos juveniles internacionales. En 2013, la familia se seis se cerró con la menor y segunda mujer del clan, Alba. A pesar de su corta edad, mostró interés por el deporte familiar, y le sumó el salto ecuestre, llevando orgullo a sus padres.

La familia de Delfina Blaquier y Nacho Figueras

Delfina Blaquier y Nacho Figueras: su pasión por el polo y conexión con la realeza

El polo y el estilo de vida ecuestre fue una de las bases de solidificación de la pareja. La pasión de ambos por este deporte los llevó a construir una vida a puro viajes por el mundo, competencias y eventos exclusivos del mismo. Su conexión con la naturaleza y el lujo silencioso marcó su perfil bajo en relación con su vida privada, cuidando del valor de la familia, y encontrando el equilibrio entre la vida profesional y personal. Sin embargo, también los llevó a volverse una de las parejas más admiradas por todos, gracias a la resistencia de ambos frente a este estilo y al compañerismo constante que muestran en el proyecto del otro.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras dejaron su nombre dentro del mundo del polo y la alta sociedad, encontrando así una amistad con celebridades y la realeza británica. Ellos son amigos del príncipe Harry, antes de que él conociera a Meghan Markle. Incluso, se dice que Figueras fue el primero en enterarse del amor del príncipe con la actriz. Tras su casamiento, al que los argentinos fueron invitados, la relación de ambas parejas se solidificó, y se sigue manteniendo.

Delfina Blaquier, Nacho Figueras

Las historias de amor del mundo del polo son de las más observadas, ya que marcan un estilo de vida basado en compañerismo y apoyo constante de ambas partes. Delfina Blaquier y Nacho Figueras son de las parejas más admiradas, dado sus comienzos en la adolescencia y lo mucho que se mantiene en el tiempo este romance. Con más de 20 años juntos, dejaron en claro que se mantendrán unidos y que el amor es más fuerte de lo que parece.

A.E