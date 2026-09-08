Entramos a la luminosa cocina-comedor de Justina Bustos: estilo Japandi con un pop de color

El hogar de una artista siempre funciona como el lienzo íntimo donde confluyen sus vivencias, su sensibilidad estética y el pulso de su cotidianidad. En un año especialmente transformador y luminoso para Justina Bustos —quien se encuentra en pareja con el empresario Maxi Pardo y fue mamá de Luisa—, las puertas de su casa se abren para revelarnos uno de los espacios más habitados y carismáticos de la propiedad: la cocina-comedor integrada.

Lejos de ser un simple sector de servicio o un área de paso, este ambiente se erige como el verdadero corazón del hogar, un espacio donde la arquitectura de techos altos, la entrada de luz natural y un diseño interior minuciosamente pensado dialogan a la perfección con la nueva dinámica familiar.

Justina Bustos, Maxi Pardo y su hija Luisa

La cocina-comedor de Justina Bustos: el triunfo de la estética Japandi

Al traspasar el umbral de este ambiente, lo primero que envuelve al visitante es una profunda sensación de orden visual, serenidad y equilibrio. La elección estética responde claramente al estilo Japandi, esa corriente que combina con maestría la funcionalidad y la calidez rústica del diseño escandinavo con la elegancia minimalista, despojada y orgánica de la filosofía japonesa.

La cocina-comedor integrada de Justina Bustos.

El equipamiento integral define el carácter arquitectónico del sector de cocina. Los bajomesadas y las alacenas superiores se desplieúan en un tono visón claro, neutro y atemporal, caracterizado por superficies lisas y libres de tiradores ostentosos que realzan la pureza de las líneas rectas. Este sistema de guardado inteligente maximiza la sensación de amplitud y limpieza visual, permitiendo que el espacio respire. Los pisos de madera clara, dispuestos en tablones anchos con nudos sutiles, otorgan una textura orgánica y una calidez táctil indiscutible que recorre toda la planta.

La mesa de color de Justina Bustos rompe con la monocromía del espacio.

En perfecta sintonía, las aberturas de madera noble enmarcan el paisaje exterior como si se tratara de cuadros vivos, dejando que la luz natural del día se deslice suavemente sobre las mesadas y se refleje en los techos abovedados a dos aguas, amplificando la luminosidad general y generando un clima de absoluta paz hogareña.

El arte del contraste por Justina Bustos

Sin embargo, lo que eleva el diseño de este ambiente hacia una dimensión verdaderamente contemporánea y audaz es la ruptura sutil de esa monocromía neutra mediante el uso estratégico del color. Lejos de caer en la monotonía de los espacios puramente minimalistas, el comedor diario introduce un golpe de energía vibrante y sofisticada.

El eje de esta zona social es una imponente mesa redonda de un rojo intenso y saturado, una pieza de carácter escultórico que se convierte inmediatamente en el punto focal de la mirada. Alrededor de ella, un conjunto de sillas de diseño moderno con estructura metálica liviana aporta un contrapunto industrial y descontracturado. Esta osadía cromática refleja a la perfección el momento vital de Justina: una mezcla equilibrada entre la madurez del hogar consolidado y la frescura lúdica que exige la llegada de la pequeña Luisa.

Justina Bustos apostó a un amoblamiento integral atemporal y grandes ventanales

Como broche de oro de esta curaduría estética, flotando delicadamente desde la altura del techo inclinado, cuelga un móvil de inspiración cinética y geométrica —con reminiscencias al universo de Alexander Calder— que equilibra piezas en tonos primarios como el rojo, el azul y el amarillo. Este elemento artístico no solo aporta movimiento y dinamismo al espacio vertical, sino que sella con gracia un interiorismo donde cada objeto cuenta una historia, transformando la cocina-comedor de Justina Bustos en un auténtico manifiesto de buen gusto, alegría y confort moderno.