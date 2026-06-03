El desgarrador relato de Barby Franco sobre la violencia que ejercía su papá: "Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz"

Barby Franco, reconocida por su presencia en el mundo del espectáculo y su relación con el abogado Fernando Burlando, habló a corazón acierto con su gran amiga, Pampita. Durante la charla, la modelo compartió momentos emotivos de su infancia, caracterizada por dificultades económicas, conflictos familiares y la problemática del alcoholismo que enfrentaba su padre.

La dura vida de Barby Franco en la Villa 21-24

Barby Franco se sinceró y habló de su infancia en la Villa 21-24, donde vivió en condiciones precarias hasta los seis años. La modelo no sólo recordó momentos de carencias económicas, aspectos que marcaron su vida y su crecimiento personal. "Mi mamá trabajaba mucho y no le daba la plata a mi papá porque él (su padre) no ayudaba. Yo, a los 9 años, tenía que salir a laburar para poder comer”, declaró en el cilo de para Infobae, conducido por Pampita.

“Vivimos en la Villa 21-24 hasta mis seis años, calle de tierra y pared de chapa. Yo era feliz, la pasaba bomba, pero no había ni baño de agua caliente, era agua helada con 2 grados”, describió la modelo y reconoció: “Dentro de todo yo fui feliz, no recuerdo cosas feas o raras. Era una comunidad que solamente quería trabajar, nunca vi cosas raras”.

Barby Franco//Instagram

Para ella, el amor materno fue un pilar fundamental que le permitió sobrellevar las carencias. “Mi mamá es mi todo, mi sostén. Siempre tapó todo con amor, y cuando digo todo es todo”, enfatizó. La figura de su madre fue clave para mantener la esperanza en momentos difíciles y para construir la base de su resiliencia futura. La fortaleza familiar, a pesar de las adversidades, fue un recurso que le permitió afrontar los obstáculos con optimismo.

Barby Franco reveló la violencia que sufrió a manos de su padre

El relato de Barby Franco se profundizó al hablar sobre la figura de su padre y el clima de violencia que se vivía en su hogar. La modelo admitió que, en esa etapa, tanto ella como su madre vivían con miedo constante. “Las dos le teníamos pánico a mi papá, mucho. Hoy, de grande y con muchos años de terapia, entendí que lo que tenía mi papá es una enfermedad: la adicción al alcohol”, explicó y contó que naturalizó los episodios de agresiones: “Para mí era re normal que mi papá desayune, almuerce y meriende vino o cerveza. Hubo situaciones que yo veía como normales, que en vez de darme un abrazo me pegue”.

Esa situación tuvo un giro y empezó a tener repercusiones externas, la escuela se convirtió en un espacio de protección. “En un momento, cuando empiezo a cumplir 14 años, el colegio me empezó a cuidar mucho porque yo iba sin dormir y con moretones. Me dijeron que como institución me querían cuidar”, narró Franco y recordó que tuvo el acompañamiento institucional para dar un paso que diera un giro a la situación: “Ahí tuvimos la decisión con mi mamá de denunciarlo. Ella era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con eso".

Barby Franco//Instagram

El proceso judicial fue largo y lleno de obstáculos, pero la intervención policial finalmente permitió que la violencia cesara. “Hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia que se iba a resolver. Hicimos quince denuncias y no podíamos más. Hasta que en un momento alguien nos dio bola y nos mandaron un móvil. En ese momento tenía un conocido con Fernando (Burlando), que yo no sabía que ese amigo lo había llamado. El tipo nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida”, indicó sobre la intervención que tuvo el abogado, sin imaginar que con el transcurrir de los años se conocería.

El instante en que su padre fue llevado preso por la policía fue uno de los más liberadores para ella. “Yo había llamado a un conocido que era amigo de él porque no dábamos más. Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho”, indicó la modelo y confesó: “Pasó todo de noche y nunca más lo vi. En un momento quise volver a relacionarme por culpa porque me estaba yendo bien, pero no lo hice”.

La artista reconoció que quería tener otra relación con su progenitor, pero aceptó que no era posible. “Me hubiese gustado tener ese papá que no tuve, pero era imposible. Hicimos todo, lo quisimos internar, pero no se pudo. Hace 10 años que no tengo contacto con mi papá. Yo intenté, pero del otro lado no había interés. Decidí cortar ahí, me dolió mucho, pero me merecía una vida en paz”.

Barby Franco y Fernando Burlando//Instagram

La historia de Barby Franco también reveló otra faceta de su vida, con una infancia dura y también, con el poder de la resiliencia. Hoy, la modelo logró superar los años oscuros y consolidó un presente muy feliz con la familia que conformó junto a Fernando Burlando y su hija Sarah.