Entramos al estudio de grabación de Emanuel Ortega: alfombras vintage, instrumentos modernos y espacio de grandes figuras

Hay espacios que guardan historias mucho antes de que se encienda la primera luz roja de grabación. Woman Studio, el reducto musical de Emanuel Ortega, funciona como un refugio de paredes acústicas donde la madera, la iluminación tenue y las texturas conviven en perfecta armonía.

Este estudio no solo destaca por su acústica impecable, sino también por ser el escenario donde el músico forjó su arte y, curiosamente, el lugar que protagonizó los cruces vinculados a su separación de Julieta Prandi. Más allá de los revuelos mediáticos, el sitio respira una atmósfera de absoluta paz creativa y un diseño que atrapa desde el primer instante.

Emanuel Ortega en su estudio de grabación Woman Studio

El encanto de lo vintage del estudio de Emanuel Ortega: alfombras y madera

El recorrido visual por el estudio de Emanuel Ortega revela una clara debilidad por la estética retro y el interiorismo cálido. Las grandes protagonistas del suelo son las imponentes alfombras persas de patrones clásicos en tonos granate y beige, que aportan una textura mullida y suavizan con elegancia la rigidez técnica del espacio.

Los instrumentos a la vista y alfombras vintage

Las paredes combinan paneles acústicos revestidos en género rojo oscuro con molduras y detalles en madera clara, logrando un contraste sofisticado que recuerda de inmediato a las salas de grabación de los años setenta. Cada rincón prioriza una iluminación cálida y envolvente, con lámparas de pie de diseño industrial y pantallas de arpillera que proyectan una luz suave, ideal para componer durante horas sin fatiga visual ni distracciones molestas.

Woman Studio de Emanuel Ortega

El estudio de Emanuel Ortega: instrumentos a la vista, cuando la tecnología es decoración

En Woman Studio los instrumentos no se esconden en fundas oscuras; se exhiben con orgullo como piezas de diseño funcional. Sobre soportes de madera ubicados de forma estratégica descansan guitarras eléctricas icónicas —desde modelos tipo Stratocaster con acabado ajedrezado hasta siluetas de caja ancha con terminación sunburst— que suman notas de color y textura contra los paneles revestidos.

En el centro de la escena, una batería clásica con herrajes cromados y parches listos para la acción se despliega sobre una de las alfombras principales, invitando a tocar en cualquier momento. A su lado, amplificadores robustos como los equipos Argie y Fender completan una escenografía donde la ingeniería de sonido se fusiona con el mejor estilo decorativo.

Por este estudio pasaron nombres consagrados de la escena nacional que eligieron las instalaciones para dar vida a sus proyectos más ambiciosos. Artistas de la talla de Fito Páez, Teresa Parodi, Eruca Sativa, además de proyectos contemporáneos como Josefina Lynch y Catriel, transitaron por estas mismas salas para grabar discos y canciones memorables.

Grabador de cinta de los años 70 / Instrumento country y alfombra de vinilo

El espacio de Emanuel Ortega mantiene una vibra colaborativa y abierta, donde los grandes referentes de distintos géneros encuentran la comodidad necesaria para crear, convirtiendo a este rincón en un verdadero hito de la producción musical actual y un deleite visual para los amantes de la buena decoración.