Así fue la primera aparición de Tini Stoessel en TV: en Patito Feo y junto a Ángela Torres

Si hablamos de artistas que llevaron el nombre de la Argentina a la escena internacional de la música actual, Tini Stoessel es una de ellas. Con un gran talento y personalidad, logró ganarse un lugar destacado en el mundo del pop urbano. Su gran salto a la fama mundial ocurrió cuando protagonizó la exitosa serie de Disney, Violetta, un proyecto que la convirtió en un ídolo para millones de niños y jóvenes en todo el planeta, que aún la continúan acompañando en su carrera.

Tras ese gran éxito, decidió iniciar su camino como cantante solista, logrando llenar estadios y colaborar con estrellas internacionales muy famosas. Hoy en día, sus canciones acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales, consolidando su liderazgo en el género urbano. Sin embargo, antes de convertirse en esta superestrella, dio sus primeros pasos en la televisión argentina cuando era apenas una niña, demostrando desde muy temprano su gran pasión por la actuación y el canto.

Tini Stoessel

La carrera de Tini Stoessel: desde su primera aparición en Patito Feo hasta llenar estadios a nivel internacional

La carrera de Tini Stoessel comenzó mucho antes de Violetta; la artista tuvo una tierna aparición en la pantalla chica, durante uno de los éxitos más grandes de la televisión argentina de los años 2000. Cuando era apenas una niña, formó parte de la popular telenovela juvenil Patito Feo, interpretando el papel de Martina, una de las asistentes de la villana de la historia. Aunque era un rol secundario, esta experiencia le permitió pisar los sets de grabación por primera vez y compartir escenas con otras jóvenes promesas, marcando así el inicio de un camino lleno de éxitos en el mundo del espectáculo.

Poco tiempo después, su vida cambió para siempre al ganar el casting definitivo de Disney Channel. La productora la seleccionó para ponerse en la piel del personaje principal en Violetta, la serie juvenil que rompió récords de audiencia a nivel global. Con este increíble proyecto, grabó varias bandas sonoras, realizó extensas giras internacionales en enormes estadios de Europa y Latinoamérica, y participó en la película Tini: El gran cambio de Violetta, cerrando una etapa actoral inolvidable.

Con el paso de los años, decidió dar un giro definitivo a su carrera artística para enfocarse por completo en su verdadera pasión: ser cantante. Su primer disco homónimo, lanzado en el 2016, sirvió para presentarse formalmente ante el mundo con su propio nombre. Luego, llegó la era de su álbum Quiero volver, donde empezó a mezclar los ritmos latinos, seguida por el exitoso material titulado Tini Tini Tini, un trabajo discográfico que consolidó su transición definitiva hacia el género urbano moderno.

Finalmente, su música siguió mutando a través de impactantes eras conceptuales que fascinaron por completo a sus fanáticos. Con el lanzamiento de Cupido, logró éxitos musicales que se volvieron virales en todo el planeta, dando paso después al profundo y personal álbum Un mechón de pelo, editado en 2024. Toda esta enorme e histórica trayectoria musical se unió de forma perfecta en su espectacular gira internacional actual llamada Futttura Tour, un proyecto sumamente ambicioso donde repasa cada una de sus facetas artísticas sobre el escenario, demostrando por qué es una de las mayores estrellas globales de nuestra generación.

Tini Stoessel

Ángela Torres: la primera amiga y colega que la acompañó en su primera aparición en la televisión

Una de las amigas y colegas más importantes de Tini Stoessel es Ángela Torres. Nacida en una cuna de artistas muy reconocidos, siendo nieta de la mítica Lolita Torres y sobrina de Diego Torres, desde muy chica, demostró su propia pasión por el arte y la música, forjando un camino lleno de identidad y frescura. El destino cruzó las vidas de ella y de Martina cuando apenas tenían alrededor de 8 años, época en la que empezaron a compartir momentos de juegos y sueños compartidos. Su profunda amistad se trasladó directamente a los sets de filmación gracias al primer proyecto actoral de Stoessel: Patito Feo, un espacio que sirvió como el escenario ideal para que ambas dieran sus primeros pasos formales frente a las cámaras de la pantalla chica.

En esa recordada ficción de la televisión abierta, hicieron su debut conjunto apareciendo como simpáticas extras en escenas musicales de gran impacto. Aquella filmación fue una experiencia mágica y divertida que marcó la primera vez que el público argentino pudo verlas juntas en televisión, capturando la esencia de dos niñas que compartían una enorme diversión mientras daban inicio a sus carreras dentro de la industria del entretenimiento.

Si bien cada una continuó por separado en su carrera solita, el destino las mantuvo fuertemente unidas y el lazo mutó con el paso de los años. Lejos de las cámaras, mantenían la complicidad que se hizo latente en el esperado reencuentro que se concretó de manera épica durante una de las noches del Futttura Tour en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ante miles de fanáticos enloquecidos, la superestrella presentó a su invitada con unas emotivas palabras, y cantaron juntas Favorita y una inolvidable versión de Si tú te vas, fundiéndose en un abrazo lleno de lágrimas y risas.

Tini Stoessel, Ángela Torres

La carrera de Tini Stoessel generó millones de éxitos a lo largo de los años y un fuerte lazo con colegas que aún se mantienen a su lado. Sin embargo, la primera aparición en la televisión no fue con Violetta, su gran salto a la fama. En los sets de Patito Feo y junto a Ángela Torres, la artista descubrió un lado del arte que le fascinó y que se mantiene en su vida en la actualidad.

A.E