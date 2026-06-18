La reacción de Antonela Roccuzzo contra Luzu y Florencia Peña

Antonela Roccuzzo suele mantener un perfil bajo y evitar involucrarse en polémicas. Sin embargo, en las últimas horas, una decisión vinculada a sus seguidores en redes sociales volvió a llamar la atención en el marco de un episodio que generó repercusiones en el ámbito mediático.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El gesto está relacionado con Luzu TV, Nicolás Occhiato y Florencia Peña, luego de la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi que generó distintas reacciones. Aunque la empresaria no realizó declaraciones públicas, su accionar en Instagram fue advertido tras el episodio.

El gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales

La empresaria dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, a Nicolás Occhiato y a Florencia Peña. La decisión se produjo luego de la difusión de la falsa noticia relacionada con el fallecimiento de Jorge Messi. Si bien Antonela Rocuzzono realizó declaraciones públicas sobre el tema ni se expresó a través de sus redes sociales, el movimiento fue interpretado por muchos usuarios como una señal de malestar tras el episodio que involucró a su suegro.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nicolás Occhiato, Florencia Peña y Luzu TV

La situación cobró especial relevancia debido a que, meses atrás, Nicolás Occhiato había tenido un acercamiento con el entorno de los Messi cuando realizó una entrevista exclusiva en Miami, un vínculo que había mostrado una relación cordial entre ambas partes.

Las disculpas de Florencia Peña y la respuesta de Luzu TV

Luego de que se conociera la desmentida de la familia de Lionel Messi, Florencia Peña publicó un mensaje en sus redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido. Allí aseguró sentirse avergonzada por haber difundido la información y explicó que había confiado en datos que le fueron comunicados durante la transmisión en vivo. “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo”, expresó la actriz.

Las disculpas de Florencia Peña

Por su parte, el canal emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente lo sucedido y reafirmó su compromiso con una comunicación responsable. En ese contexto, también informó la desvinculación de las personas involucradas en la difusión de la falsa noticia. Mientras tanto, la decisión de Antonela Roccuzzo en redes sociales continuó generando especulaciones y reacciones entre los seguidores de la familia Messi, convirtiéndose en uno de los gestos más comentados tras la polémica.