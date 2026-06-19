Quiénes son y a qué se dedican las dos hermanas de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, comenzó a elevar su perfil hace algunos años con el objetivo de emprender su propio camino como modelo y embajadora de firmas internacionales. Sin embargo, a la hora de mostrar a su familia prefiere cuidarlos de la exposición y preservar los momentos familiares que comparte con sus papás y hermanas, Paula y Carla.

Paula y Carla, las hermanas de Antonela Roccuzzo y su sostén familiar

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más admiradas y seguidas de la Argentina. Desde que comenzó su historia de amor con Lionel Messi, se convirtió en una figura de interés internacional, aunque siempre eligió mantenerse a un costado de la fama de su esposo y priorizar su vida familiar. Junto al capitán de la selección argentina formó una de las parejas más sólidas del mundo del deporte y construyó una familia junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo

Además, detrás de ella existe un círculo íntimo que ocupa un lugar fundamental en su vida: sus hermanas Paula y Carla Roccuzzo. Aunque ambas prefieren mantenerse alejadas de los medios, cada una desarrolló una exitosa carrera profesional en Rosario, su ciudad natal, y conserva una relación súper cercana con la mujer del Diez.

A qué se dedican Paula y Carla, las hermanas de Antonela Roccuzzo

Paula Roccuzzo es la hermana mayor de Antonela y actualmente tiene 39 años. Está casada con Lisandro Debernardi y juntos formaron una familia junto a sus dos hijos, Felipe y Simón. Es abogada, pero también ejerce una faceta empresarial junto a la influencer. Juntas impulsaron Enfants, una marca de indumentaria infantil que nació a partir de la pasión compartida por la moda y el universo de los más pequeños. Se trata de una firma "hecha en Argentina", que cuenta con producción nacional y tiene venta online.

Antonela Roccuzzo junto a sus hermanas, Paula y Carla

Además, Paula Roccuzzo ocupa un rol clave dentro de la cadena de supermercados Único, una empresa familiar con fuerte presencia en Rosario. El negocio tiene una larga historia que comenzó en 1982, cuando su abuela, conocida como Lelé, abrió una pequeña despensa que con el paso de los años se transformó en una reconocida cadena comercial.

A pesar de sus múltiples responsabilidades laborales, Paula Roccuzzo mantiene una relación muy cercana con sus hermanas y suele compartir encuentros familiares cada vez que las agendas se lo permiten.

Paula, la hermana de Antonela Roccuzzo, junto a su familia

Carla Roccuzzo es la menor de las tres hermanas y eligió un camino completamente distinto al de Antonela y Paula: estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y se especializó en cirugía, profesión que ejerce desde hace varios años.

Aunque lleva una vida muy diferente a la de su famosa hermana, el vínculo entre ambas es sumamente estrecho. De hecho, Carla Roccuzzo tuvo un papel especial en uno de los momentos más importantes de la pareja al ser la madrina de boda de Antonela y Lionel Messi durante el casamiento celebrado en Rosario en 2017.

Antonela Roccuzzo junto a su hermana Carla

Tras obtener su título universitario, decidió mudarse a Estados Unidos para continuar su formación académica mediante un posgrado en medicina. Allí conoció al cirujano Derek Piolo, con quien inició una relación que terminó en matrimonio el 23 de diciembre de 2023.

Antonela Roccuzzo junto a su hermana Carla

La fecha de la boda no habría sido casual. Según trascendió en aquel momento, fue elegida especialmente para que Antonela y Lionel Messi pudieran asistir al evento en medio de la intensa agenda deportiva del futbolista. Actualmente, Carla Roccuzzo y su esposo residen en Estados Unidos, aunque visitan frecuentemente la Argentina y mantienen una relación muy cercana con toda su familia.

Antonela Roccuzzo junto a sus hermanas, Paula y Carla

Las palabras de Patricia Blanco reflejan la dinámica de una familia que, pese a las diferencias de carácter y a los distintos caminos que eligieron, se mantiene unida. De esta manera, las hermanas de Antonela Roccuzzo son dos: Paula y Carla, quienes se formaron y se dedican a sus grandes pasiones. Por un lado, se encuentra Paula a cargo de un rol empresarial en la cadena de supermercados de su familia y la marca infantil con la top model. Por el otro, Carla es cirujana y lleva adelante su profesión en Estados Unidos.