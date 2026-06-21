Adiós a las arañas tradicionales: Pampita y Vero Lozano comparten la lámpara de techo que es tendencia

Pampita y Vero Lozano, dos referentes de estilo en Argentina, coinciden en una elección decorativa que transforma por completo la iluminación de sus comedores. Ambas figuras eligen lámparas de fibras naturales, un ítem que se posiciona como el favorito absoluto de la temporada y destierra definitivamente a las pesadas arañas de cristal o metal de otras épocas.

Vero Lozano.

El refugio rústico y luminoso de Vero Lozano

En el hogar de Vero Lozano, la elección de iluminación responde a una búsqueda de frescura y conexión con el exterior. La conductora apuesta por lámparas de fibras vegetales en una tonalidad clara y natural que se funden con la estética del jardín de invierno. Estas piezas, de tramado abierto y liviano, cuelgan sobre una mesa familiar donde los colores del mantel y el entorno verde crean un contraste vibrante.

La lámpara de fibras naturales en el espacio de Vero Lozano

La disposición de estas luminarias en el espacio de la conductora de Telefe permite que la luz natural sea la gran protagonista durante el día. La elección del material aporta un aire relajado que combina a la perfección con la arquitectura del lugar y la presencia de sus mascotas. Es una apuesta decorativa que prioriza la sensación de "hogar" por encima de la rigidez estética, logrando un ambiente donde la familia disfruta de la cotidianeidad con mucha armonía.

Pampita

El sello de elegancia orgánica de Pampita

Por otro lado, la propuesta de Pampita en su comedor se inclina hacia una sofisticación más marcada y contundente. La modelo elige lámparas de gran formato y color oscuro, con un tejido más cerrado. Este cambio de color genera un contraste elegante con la mesa de madera rústica y el entorno predominantemente blanco, definiendo con precisión el área central del comedor.

Pampita elige lámparas de fibras naturales XL oscuras

La puesta en escena de la influencer demuestra cómo el mismo concepto de "fibra natural" puede adquirir una impronta mucho más moderna y minimalista si se trabaja en tonos neutros oscuros. Mientras que en otras casas el estilo rústico puede pecar de informal, en el comedor de Pampita todo se mantiene equilibrado gracias a una paleta de colores sobria y a la repetición de las lámparas a lo largo de toda la mesa. Esta simetría aporta una estructura visual potente que jerarquiza el ambiente, convirtiendo a las luminarias en verdaderas obras de arte funcionales.

Las diferencias que marcan estilos propios

Aunque ambas comparten la tendencia por las texturas artesanales, la diferencia principal radica en el impacto visual que buscan generar. Vero Lozano elige la ligereza del tono natural para potenciar la luminosidad y el carácter relajado de un espacio integrado al jardín. Su enfoque parece buscar la fluidez, permitiendo que la luz filtre de manera suave y casi etérea durante el atardecer, integrándose con el paisaje exterior que rodea su comedor.

En contraparte, Pampita utiliza la potencia del color oscuro y el tamaño XL para crear un anclaje visual sólido en un comedor de estilo nórdico-rústico. Esta elección demuestra que la tendencia no es un molde único, sino un lenguaje que cada hogar adapta a su propia narrativa decorativa. Mientras una busca mimetizarse con la luz del sol, la otra busca definir un espacio con personalidad y peso estético, probando que el diseño de interiores es, ante todo, una forma de expresión personal.