Amazon Prime Video estrenó el tráiler de la segunda temporada de "Los Tinelli": giros significativos, crisis y viajes impensados

Marcelo Tinelli y su familia anunciaron el lanzamiento de la segunda temporada del reality que lleva su apellido y que ofrece una mirada íntima a unos de los clanes más populares y mediáticos de nuestro país. Asimismo, esta nueva edición de Los Tinelli, nuevamente será emitida por la pantalla de streaming de Prime Video, será muy diferente a la primera y tendrá un giro inesperado.

Estos son los cambios que tendrá la serie de Marcelo Tinelli, "Los Tinelli" en su segunda temporada

Prime Video sacó a la luz el tráiler de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality que encabeza Marcelo Tinelli, pero tiene gran participación el resto de su familia, entre ellos, su primo Luciano Giugno conocido como “El Tirri” y su pareja Mimi Alvarado, a su novia Milett Figueroa y a sus hijas Mica y Cande Tinelli.

Se lanzó la segunda temporada de Los Tinelli, la serie de la familia de Marcelo Tinelli//Instagram

En esta nueva entrega, los espectadores serán testigos de un momento marcado por crisis y cambios profundos. La familia Tinelli enfrenta su desafío más grande hasta ahora, con giros dramáticos que ponen a prueba la unidad familiar. Cande Tinelli se encuentra separada de Coti Sorokin, mientras que su hermana Micaela está soltera.

De acuerdo a las imágenes públicas como adelanto, uno de los puntos centrales de esta temporada será el viaje internacional a Perú, donde los Tinelli se reúnen con la familia de Millet, la pareja de Marcelo Tinelli y esa situación crea un escenario de conflictos, secretos y traiciones.

La relación de Marcelo Tinelli y Millet Figueroa será central en la segunda temporada de Los Tinelli //Instagram

En este contexto, la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a cobrar protagonismo y los espectadores podrán ver la intimidad de la pareja y la interacción con el resto de la familia. Sin dudas uno de los momentos que dará que hablar en los próximos días.

La segunda temporada de Los Tinelli, abordará algunos de los temas más mediáticos de la familia de Marcelo Tinelli

La segunda temporada de la serie de Marcelo Tinelli en Prime Video se da en un contexto de algunos cambios fuertes para la familia, como la venta de su casa en Punta del Este. Se trata de una propiedad con gran valor sentimental para el clan y que fue comercializada en un momento de inestabilidad financiera del creador de Showmatch.

Juanita Tinelli está ausente en la segunda temporada de Los Tinelli, la serie encabezada por Marcelo Tinelli//Instagram

Además, Los Tinelli aborda un episodio que ha generado gran repercusión: la ausencia de Juana Tinelli en la segunda temporada, un hecho que desata una serie de interrogantes y conflictos internos. La denuncia por amenazas a la hija menor del conductor ha puesto en jaque la imagen de la familia, sumando presión en un momento en el que Marcelo admite sentirse fuera de control y sin el dominio absoluto de su propio relato familiar.

La segunda temporada de Los Tinelli es producida por LaFlia para Amazon y continúa siendo una ventana a la realidad detrás de cámaras de la familia de Marcelo Tinelli. El docu-reality se estrenará el 30 de septiembre del 2026 de forma exclusiva para Prime Video y estará disponible para 240 países.