Entramos al living de Pía Slapka: estilo moderno, sillón bicolor y con la mesa ratona que es tendencia

Pía Slapka mostró a trevés de las redes sociales los rincones de su impresionante living, un espacio donde la arquitectura de vanguardia dialoga en perfecta armonía con una decoración cálida, funcional y sumamente sofisticada.

La exmodelo Pía Slapka mostró el living de sus casa

El living de Pía Slapka: un diseño de interiores que respira vanguardia

El hogar de Pía Slapka refleja a la perfección las últimas tendencias internacionales en decoración de interiores, apostando por una estética minimalista pero sumamente cálida. Al ingresar al sector principal, la mirada se dirige de inmediato hacia una paleta cromática basada en tonos neutros, donde el blanco y los grises claros dominan las paredes, aportando una enorme amplitud y una calma visual inigualable a todo el ambiente. Los pisos de piedra oscura generan un contraste visual elegante, imprimiendo carácter y modernidad a la base de la estructura.

El living de Pía Slapka se destaca por la paleta de colores blanco, gris y negro

A esto se le suman imponentes ventanales de vidrio de piso a techo que permiten el ingreso de luz natural durante todo el día, bañando cada rincón de luminosidad. En el fondo, un amplio espejo rectangular con marco sutil amplifica aún más las dimensiones espaciales, reflejando el comedor diario equipado con una mesa imponente y sillas tapizadas a rayas que continúan con la línea sofisticada de la propiedad.

El sillón bicolor y los detalles que marcan la diferencia by Pía Slapka

Uno de los grandes protagonistas de este living es, sin dudas, el imponente sillón bicolor, una pieza clave que capta todas las miradas. La propuesta de diseño combina con gran sutileza una estructura y base de tonos grises que se complementa armónicamente con almohadones de terciopelo en negro y verde oscuro, logrando un balance estético moderno y muy elegante.

En el living de Pía Slapka se destaca el imponenete sillón bicolor con almohadones

Esta fusión de texturas y tonalidades rompe con la monocromía y aporta un dinamismo visual. Sobre el lateral, el mobiliario incluye estantes flotantes de madera exhibiendo libros de arte, portarretratos familiares y objetos de diseño, además de un sistema de climatización integrado de forma discreta. Todo el conjunto logra una atmósfera cálida que invita tanto al relax como al disfrute cotidiano de la lectura y el descanso.

La mesa ratona de mármol y el estilo de vida consciente

En el centro de la escena, la mesa ratona de diseño marmolado en tonos oscuros y vetas blancas se posiciona como la gran tendencia indiscutida de la temporada de interiorismo. Su superficie de piedra natural aporta una textura sofisticada y sirve como escenario perfecto para ubicar objetos deco minimalistas, como una bandeja de vidrio espejado, un florero alargado de diseño estriado, una jarra de agua translúcida y cálidas velas aromáticas en envases dorados.

Pía Slapka apostó por una mesa ratona de marmol

Es precisamente en este sector donde Pía disfruta de sus momentos de pausa, relax y bienestar, integrando pequeños rituales cotidianos a su rutina. Este espacio no solo destaca por su belleza arquitectónica y su impecable curaduría de objetos de diseño, sino también por transmitir la personalidad fresca, cercana y relajada de la conductora.

Con este recorrido, la multifacética Pía Slapka demuestra que sabe cómo imprimir su impronta personal en cada rincón, cerrando las puertas de su casa pero dejando en claro que el buen gusto y la elegancia son una constante indiscutida en su día a día.