Pia Slapka viajó a Croacia: "Primero gracias Dios , después todo el resto"

Las vacaciones de los famosos siempre generan gran expectativa entre sus seguidores, y en esta ocasión las postales turísticas de Pía Slapka lograron capturar toda la atención. La modelo encabezó una aventura que combinó de manera perfecta los atractivos naturales de Europa con momentos de descanso y bienestar personal.

Pía Slapka compartió en redes sociales su viaje a Croacia.

Pía Slapka: paisajes únicos y rincones históricos en la costa adriática

La geografía croata ofrece escenarios de postal donde la naturaleza se combina con una rica herencia cultural milenaria. Las costas del mar Adriático deslumbran con sus aguas turquesas transparentes, formaciones rocosas singulares y vegetación mediterránea que llega hasta la misma orilla.

Pía Slapka mostró fotos de los mercados e iglesias.

En medio de este entorno privilegiado, las ciudades conservan imponentes templos antiguos, altares tradicionales revestidos con mosaicos dorados y callejones de piedra que invitan a caminar sin rumbo fijo. Cada rincón histórico de este destino europeo transporta a los visitantes a otra época mientras disfrutan del sol estival.

Sabores locales y paseos en pareja: así fueron las vacaciones de Pía Slapka y Daniel Gabrielli

Durante su estadía en el territorio europeo, Pia Slapka y su pareja, Daniel Gabrielli, aprovecharon para sumergirse en la cultura culinaria mediante ferias callejeras y mercados tradicionales repletos de productos frescos. Los puestos exhibían enormes porciones de sandías cortadas, jugosos duraznos, melones aromáticos y bandejas colmadas de frutos rojos que tientan a cualquier paseante.

Pía Slapka fue acompañada por su pareja Daniel Gabrielli.

Entre caminatas distendidas y travesías en paddle surf sobre aguas calmas, la modelo degustó especialidades locales preparadas al momento. Estas experiencias gastronómicas completaron una agenda de desconexión total lejos de las obligaciones cotidianas.

El posteo de Pía Slapka que cautivó a los fanáticos

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de postales de su travesía y escribió un mensaje que rápidamente acaparó la atención de todos. En la publicación detalló textualmente lo siguiente: "Un viaje inesperado, organizado a último momento, se siente muy bien primero gracias Dios después todo el resto, dormir comer correr leer descansar recargar rezar contemplar agradecer, cual eligen ?". Sin dudas, la travesía romántica de Pía Slapka consolida el excelente momento personal que vive junto a su pareja, disfrutando de la vida en plenitud.