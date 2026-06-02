Vero Lozano celebró los 17 años de su hija, Antonia, y soprendió con su gran parecido

Vero Lozano es de las conductoras más queridas de la televisión argentina. Solo en su cuenta de Instagram, cuenta con más de 1 millón de seguidores que se mantienen atentos a su día a día, y que siguen sus programas durante toda la semana. Es por eso que decide mantener en la intimidad a su familia, compartiendo algunos de los momentos más importantes que vive con ellos, pero resguardando su bajo perfil.

En las últimas horas, su única hija Antonia se llevó la atención de todos al mostrarse nuevamente entre las postales de su mamá. La realidad es que en estos días coincidieron el cumpleaños de la conductora con el de la joven de 17 años, lo que generó que su Instagram se llenara de fotos de ambas juntas. Sin embargo, en honor a esta edad que cumplió Antonia, Verónica decidió hacerle un emotivo video que compagina imágenes desde su niñez. Fue así que sorprendió con el gran parecido que tienen ambas y provocó que se llevara los comentarios enternecidos.

Verónica Lozano, Antonia Rodríguez

El presente de Antonia, la hija de Vero Lozano

Antonia Rodríguez es la hija de Vero Lozano y Corcho Rodríguez. Nació el 2 de junio de 2009 en Buenos Aires, y se volvió de las niñas más seguidas por los medios de comunicación y las redes sociales. A pesar del alto perfil de su mamá, y de su importante rol como conductora, la niña mantuvo desde su nacimiento un bajo perfil, apareciendo solo en algunas postales que Lozano subía a su cuenta de Instagram. De esa manera, los seguidores podían ver de a poco el crecimiento físico, permitiendo que su niñez y adolescencia se lleve a cabo lejos de los escándalos.

En las postales, muchos expertos de la moda destacaron una mirada fashionista de su parte, sobre todo al seguir un estilo minimalista, fresco y moderno. La joven elige looks al natural, maquillaje casi imperceptible y prendas sencillas pero muy estéticas, apostando por algunas prendas originales muy ligadas a la juventud. Sin embargo, se encuentra cursando el secundario, por lo que todavía no empezó a hablar de una posible carrera en el mundo de la moda o de la televisión. El 2 de junio del 2026, cumplió sus 17 años, y sorprendió con el parecido físico que tiene con su mamá.

Verónica Lozano, Antonia Rodríguez

El tierno mensaje de Vero Lozano por el cumpleaños 17 de Antonia: el parecido entre ambas

Vero Lozano no duda en mostrarse orgullosa de todos los logros de su hija Antonia, cada vez que puede. Sin embargo, entiende que el día del cumpleaños es la ocasión perfecta para celebrar todo el crecimiento de la joven y destacar las virtudes que tiene. Este 2 de junio del 2026, a solo dos días del cumpleaños de la conductora, decidió poner el foco de su cuenta de Instagram en su pequeña, a través de una dulce dedicatoria que se terminó llevando la atención de todos sus seguidores.

Entre los posteos, compartió un video donde mostraba el crecimiento de la niña, desde su niñez hasta llegada la adolescencia. Con el correr de las fotos, demostró todos los talentos de Antonia y cómo se fue pareciendo cada vez más a su mamá. "17 años de amor. Te amo hijita, soy muy feliz a tu lado. Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. Feliz cumple", escribió la conductora. Sin embargo, todos sus seguidores destacaron, nuevamente, que la adolescencia de Antonia la había hecho parecerse físicamente a la sonrisa y los gestos de Vero Lozano.

Con una foto de su propio cumpleaños, Vero Lozano confirmó el parecido con su hija, Antonia

Los usuarios de las redes sociales no solo notaron el parecido y la complicidad entre Vero Lozano y su hija Antonia en el cumpleaños 17 de la adolescente. Unos días antes, el 30 de mayo, la conductora cumplió 56 años y no dudó en compartir una elegante cena con sus amigos y su familia en la intimidad. El festejo se llevó a cabo en un restaurante de estilo viñedo, donde ella sopló las velitas de la torta junto a su joven, quien la miraba con admiración y una felicidad contagiosa.

Verónica compartió algunas de las postales en su cuenta de Instagram, donde se robó la atención de los expertos fashionistas por su top hecho de corbatas. Sin embargo, en composé, la adolescente se lució con un total black y fue esa sonrisa la que hizo notar a todos el parecido que ambas tienen en la actualidad. De la misma manera, la complicidad y cariño se veía en cada momento juntas, con abrazos y saludos, demostrando lo unidas que son.

Verónica Lozano, Antonia Rodríguez

Vero Lozano y su hija Antonia mantienen una conexión que se traslada a través de los mensajes y las fotos que comparten en las redes sociales. Con 56 y 17 años, ambas demostraron tener un gran parecido físico, y una complicidad digna de madre e hija. Los usuarios y sus fanáticos no tardaron en notarlo, y en dejar sus propios comentarios, sobre todo felicitando a las mujeres por la relación que construyeron y el cumpleaños familiar que pasaron.

A.E