Entramos en el living de la China Ansa y Diego Mendoza: sofá modular, tablas de madera y araña de cristal

Es un espacio que invita a quedarse y compartir. Eso es lo primero que se percibe al asomarse al living de la China Ansa y Diego Mendoza. La pareja, reconocida por sus carreras en la conducción y el deporte respectivamente, ha logrado crear un ambiente que equilibra a la perfección la funcionalidad necesaria para una familia con niños pequeños y una estética cuidada y sofisticada. Cada rincón respira una personalidad propia, donde los objetos de diseño no son simples adornos, sino piezas que cuentan una historia. Esta zona es el corazón de la casa, un espacio abierto y luminoso que conecta visualmente con el exterior. No se trata de un espacio de exposición, sino de un hogar real, vivido y disfrutado, donde los juguetes conviven armoniosamente con las piezas de mobiliario más elegantes.

La China Ansa y Diego Mendoza junto a sus hijos: India y Rafael.

La China Ansa y Diego Mendoza: El gran sofá, la pieza maestra del confort

Si hay un elemento que define este living por su volumen y protagonismo, ese es el imponente sofá modular de color gris topo. Ocupa una gran parte de la pared principal, adaptándose a la perfección a la arquitectura de la sala y creando una zona de conversación amplia y acogedora. Es, sin duda, el mueble más importante de la estancia. Este sofá XXL es el escenario principal de la vida familiar: el lugar elegido para las maratones de películas, las siestas de fin de semana y las improvisadas sesiones de cuentos con sus dos hijos.

El living de La China Ansa y Diego Mendoza.

Su diseño de líneas rectas y modulares permite múltiples configuraciones, aunque en su disposición actual abraza la mesa de centro, invitando a la relajación inmediata. La elección de un tono neutro es un acierto absoluto, ya que aporta luminosidad y permite jugar con la textura de los cojines y mantas sin recargar el ambiente. Sobre el respaldo, un trío de cuadros enmarcados añade un toque personal y artístico, rompiendo la monotonía de la pared lisa y creando un punto focal secundario muy interesante.

Juego de contrastes: madera, cristal y hierro

La paleta de materiales elegida por la China y Diego para este espacio es un ejercicio de equilibrio y contraste. El piso de tablas de madera de tono medio es el encargado de aportar esa calidez indispensable, un lienzo natural sobre el que reposan el resto de los muebles y que unifica visualmente la planta baja de la casa. Este elemento orgánico se ve magnificado por la imponente araña de cristal que pende del techo, un detalle que aporta una dosis de elegancia clásica y dramatismo.

La araña de cristal es la protagonista en el living de La China Ansa y Diego Mendoza.

Lejos de desentonar, la lámpara de araña genera un contraste fascinante con la rusticidad de la madera y la modernidad del sofá, convirtiéndose en una pieza de conversación que eleva la categoría del espacio. Como tercer elemento clave, la estructura de hierro forjado situada sobre la chimenea o mueble de soporte central introduce una nota de sobriedad y modernidad industrial. Este mueble, flanqueado por dos ventanas que inundan de luz natural el living, funciona como un escaparate para objetos decorativos seleccionados y recuerdos familiares, aportando carácter y haciendo del espacio algo único y personal.

Conexión visual y fluidez de espacios

El diseño de este living destaca por su apertura y fluidez. Los grandes ventanales de vidrio que se extienden a lo largo de una de las paredes no solo proporcionan una luz natural envidiable, sino que conectan el interior con el jardín, integrando el exterior como parte fundamental de la decoración. Esta conexión visual es clave para percibir el espacio como más amplio y diáfano. Desde cualquier punto del living se aprecia una relación armónica con el exterior, y en el sentido inverso, la vegetación del jardín actúa como un telón de fondo natural y relajante.

La China Ansa y Diego Mendoza eligieron pisos de madera.

La transición hacia el comedor, que surge por la esquina de la mesa y la silla que se vislumbran en primer plano, es suave y natural. El diseño de planta abierta fomenta la interacción y la convivencia, permitiendo a la China Ansa y Diego Mendoza disfrutar de sus hijos mientras realizan otras tareas, ya sea en la cocina o en el área del comedor. Es esta integración de espacios, materiales y funciones lo que convierte a este living no solo en un lugar estéticamente atractivo, sino en un hogar verdaderamente funcional para toda la familia.