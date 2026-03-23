Operaron a India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza

India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza, fue operada en las últimas horas, en un procedimiento que marcó un momento importante para su entorno. La intervención que se realizó la pequeña de dos años, se llevó a cabo tras una preparación previa que incluyó aspectos físicos y emocionales que involucró a toda la familia.

India, la hija de dos años de la China Ansa y Diego Mendoza fue operada

India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza, fue sometida a una operación en las últimas horas en un procedimiento que representó un momento relevante para su entorno. La intervención realizada a la pequeña de dos años se llevó adelante luego de una preparación que incluyó de manera activa a todos los miembros de la familia.

La China Ansa y su hija India

En las últimas horas, la influencer compartió con sus seguidores un video donde se la podía ver junto a su hija cerca de las 5:30 de la mañana. En el video se las podías ver momentos antes de salir hacía el hospital donde se haría la intervención. Según relató, tanto ella como su pareja se prepararon para acompañar a la pequeña de la mejor forma.

"India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la psicoprofilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva, que nos preparó emocional y cognitivamente”, escribió la China Ansa. India fue operada de amígdalas y adenoides, una intervención frecuente en pequeños.

La China Ansa y su hija India

Por otro lado, la periodista destacó que eligieron vivir este proceso con paz y amor, incorporando juegos, disfraces y momentos de magia para que la niña lo transitara de la mejor manera. “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica que ser los mapapis de India”, continuó.

El mensaje de tranquilidad de la China Ansa tras la operación de su hija India

Horas más tarde del inicio de la intervención a India, la China Ansa realizó una nueva publicación en sus redes sociales donde se la podía ver junto a su hija durmiendo en la camilla del hospital. “Salió todo perfecto. Nos vamos de alta. India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”, escribió.

La China Ansa y su hija India

A través de sus publicaciones, la influencer buscó llevar tranquilidad luego de que su hija saliera de cirugía. Además detalló cómo vivió el proceso junto a Diego Mendoza, en sus historias mostró un video donde su pareja estaba en un sillón durmiendo. “Ah pero hace una hora, no eras el mismo”, escribió junto a un video donde se lo podía ver esperando por su pequeña.

“Hoy fue el gran día. 6:30 am operamos a India de amígdalas y adenoides. Ella entendió todo. Hicimos la polisomnografía (estudio detallado de su descanso, respiración por boca/nariz, calidad de sueño) y avanzamos con la cirugía. Salió todo espectacular!! Ya estamos de alta”, escribió la China Ansa en su cuenta de Instagram donde ya se veía a la familia en su casa.

Diego Mendoza y su hija India

India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza, fue operada en las últimas horas en un procedimiento que marcó a toda la familia. La intervención se desarrolló de manera positiva y la pequeña ya recibió el alta médica, cerrando así una etapa que estuvo marcada por la preparación y el cuidado.

VDV