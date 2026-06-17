La China Ansa compartió con sus seguidores las imágenes del cumpleaños número tres de India, la hija que tiene junto a Diego Mendoza. Lejos de los festejos tradicionales, la familia eligió celebrar la fecha en San Martín de los Andes, rodeados de nieve, montañas y paisajes de postal.

Así fue el cumpleaños de India, la hija de la China Ansa: sorpresa en la nieve, festejo con desconocidos y un show de su abuela

A través de su cuenta de Instagram, la China Ansa mostró los mejores momentos de la escapada familiar y reveló que el viaje estuvo inspirado en un deseo muy especial de la pequeña.

Así fue el cumpleaños de India, la hija de la China Ansa

"Hace tres años que nuestro mundo cambió para siempre. Sos el amor de nuestras vidas y luchamos todos los días para cumplir tus sueños. Tu sonrisa nos inspira, motiva y empuja a ir por más siempre. Feliz vida, princesa. Te amamos", escribió la conductora junto a una serie de fotografías en las que se la ve disfrutando de la celebración junto a su pareja y sus hijos.

Las postales muestran a India jugando en la nieve, recorriendo los alrededores de una cabaña de montaña y compartiendo momentos con su familia en uno de los destinos más elegidos de la Patagonia durante la temporada invernal.

La China Ansa junto a su familia en San Martín de los Andes

Pero más allá del paisaje, fue el relato de la propia China Ansa el que explicó el verdadero significado del viaje. Según contó, cuando le preguntaron a India qué quería para su cumpleaños, la respuesta fue tan simple como contundente: pasar tiempo con sus seres queridos. "Jugar en la nieve con Rafi y ustedes dos", habría sido el pedido de la niña, en referencia a sus padres y a su hermano menor.

La periodista también compartió una reflexión sobre la experiencia que estaban viviendo. "Soñé muchas veces con conocer un lugar así. Una casa increíble entre la nieve, rodeada de montañas, de esas que parecen sacadas de una película. Pero nunca imaginé que iba a estar acá celebrando algo tan especial como tus tres años", expresó.

La China Ansa y Diego Mendoza con sus hijos, Rafi e India

El festejo incluyó además unas cuantas canciones de su abuela, una merienda con chocolate caliente y una parada en una tradicional confitería de San Martín de los Andes, donde India sopló las velitas acompañada por familiares, turistas y vecinos que se sumaron espontáneamente al clásico "feliz cumpleaños". "Chocolate caliente, cosas riquísimas, nieve y las vistas más lindas de San Martín de los Andes", resumió la conductora al compartir un video de ese momento.

Como suele ocurrir cada vez que publica contenido relacionado con su vida familiar, las imágenes cosecharon cientos de mensajes de cariño y felicitaciones para la pequeña. Entre montañas nevadas, juegos al aire libre y tiempo compartido en familia, India celebró sus tres años con una experiencia que, según mostró la propia China Ansa, estuvo mucho más cerca de los recuerdos que de los regalos.