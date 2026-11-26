Cholo Simeone y Carla Pereyra encontraron en Madrid el espacio ideal para desarrollar un proyecto familiar a medida, con ambientes conectados y una propuesta estética pensada hasta en los detalles. Detrás de una renovación integral que transformó cada rincón de la propiedad, la pareja apostó por una combinación de recursos decorativos que reflejan una búsqueda estética definida, donde la funcionalidad y el diseño conviven en equilibrio.

Toques vintage y detalles en madera: La increíble casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid

Diego Simeone y Carla Pereyra construyeron en Madrid un hogar pensado para la vida familiar, la comodidad cotidiana y la conexión con el entorno. Ubicada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas, la propiedad cuenta con aproximadamente 1.900 metros cuadrados construidos sobre un terreno cercano a los 3.000 m². La vivienda fue adquirida por la pareja y posteriormente sometida a una renovación integral en la que la empresaria participó activamente, involucrándose en las decisiones de interiorismo y ambientación.

Casa de Cholo Simeone y Carla Pereyra

Desde el exterior, la casa marca una arquitectura contemporánea caracterizada por líneas rectas, grandes ventanales y una marcada presencia de madera. El color blanco domina buena parte de la construcción y se combina con revestimientos que aportan calidez visual. La entrada principal es uno de los sectores más destacados por sus paneles amplios que cubren muros y accesos, generando continuidad estética y anticipando el estilo del interior.

La luz natural es uno de los ejes centrales del diseño que eligieron el Cholo Simeone y Carla Pereyra. Los ventanales conectan los ambientes con el jardín y convierten el paisaje exterior en parte de la decoración. Esta relación constante con el entorno permite que la vivienda transmita amplitud y continuidad visual. El espacio abierto, la piscina y las áreas de descanso forman parte de un conjunto pensado para el uso diario, pero también para recibir invitados y compartir reuniones.

Casa de Cholo Simeone y Carla Pereyra

El living aparece como el corazón de la casa y uno de los ambientes más fotografiados por la pareja. Allí predominan los tonos neutros, especialmente el blanco, el beige y los colores arena. Un enorme sofá curvo de color claro se convierte en el punto focal del espacio, acompañado por sillones de diseño, mesas auxiliares y una gran alfombra que delimita el sector de estar. La decoración evita la acumulación de objetos y apuesta por piezas que potencian la sensación de amplitud.

Los detalles de la casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra: Dormitorio tipo suite y arte contemporáneo

La madera adquiere un papel fundamental dentro del proyecto de Carla Pereyra y está presente en numerosos rincones de la vivienda. Se la encuentra en revestimientos de paredes, escaleras y muebles, equilibrándose a la perfección con los tonos claros. En el living, una de las paredes integra además una chimenea contemporánea, convirtiéndose en uno de los puntos visuales más destacados. Esta combinación de materiales genera una estética serena que recorre toda la residencia.

Casa de Cholo Simeone y Carla Pereyra

Grandes obras de arte contemporáneo, esculturas, arreglos florales y objetos decorativos introducen color y contraste en los ambientes de la casa de. También pueden encontrarse piezas de inspiración vintage mezcladas con muebles modernos, una fórmula que evita la uniformidad y suma carácter a cada sector. La cocina sigue la misma línea estética del resto de la propiedad, con un espacio amplio y luminoso donde se destaca una gran isla central que funciona como punto de encuentro familiar.

El dormitorio principal completa el concepto de hogar desarrollado por Carla Pereyra y el Cholo Simeone. Pensado con una estética cercana a la de una suite de hotel, incorpora una paleta neutra, iluminación cálida y mobiliario de líneas simples. La amplitud y el orden visual contribuyen a crear un ambiente relajado. El resultado es una residencia donde la arquitectura contemporánea, la madera, el arte y la luz natural se combinan para definir cada rincón.

Casa de Cholo Simeone y Carla Pereyra

Cholo Simeone y Carla Peyrera llevaron adelante una transformación integral de su residencia en Madrid con una propuesta que combina amplitud, luminosidad y una cuidada selección de materiales. A lo largo del proyecto, la participación de la empresaria en las decisiones vinculadas a la ambientación permitió construir espacios conectados entre sí, donde cada sector mantiene una coherencia estética que acompaña el estilo de vida familiar.

VDV