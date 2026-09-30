Maternidad, amigas y pareja: Oriana Sabatini compartió cómo fue su septiembre entre viajes y la crianza de su hija Gia

Oriana Sabatini atraviesa uno de los años más movilizantes de su vida desde que se convirtió en mamá por primera vez. Instalada en Italia junto a Paulo Dybala, la artista fue adaptando sus días a una nueva dinámica familiar, aunque sin dejar de reservar espacio para sus proyectos, sus afectos y aquellos momentos que forman parte de su rutina personal.

Con septiembre llegando a su fin, la cantante decidió hacer un repaso de las últimas semanas a través de distintas fotografías. Lejos de una producción especialmente preparada, eligió escenas cotidianas que permiten conocer un poco más de esta etapa y muestran cómo transcurren sus días entre la maternidad, las salidas y la vida que construyó en Europa.

Oriana Sabatini mostró su intimidad junto a Gia y Paulo Dybala

Entre los registros elegidos aparece Oriana Sabatini sosteniendo a Gia en brazos dentro de su casa. Con anteojos de sol y un look relajado, la artista acercó su rostro a la pequeña para darle un beso y dejó registrada una escena alejada de los eventos y compromisos públicos. La postal vuelve a mostrar el criterio que la cantante y Paulo Dybala adoptaron respecto de la exposición de su primera hija. Meses atrás, Oriana explicó que ambos prefieren resguardar el rostro de Gia y limitar su presencia en las redes sociales, una decisión vinculada con la privacidad de la niña.

Oriana Sabatini compartió una nueva postal junto a su hija Gia.

Gia nació el 2 de marzo de 2026 en Roma y es la primera hija del matrimonio. Desde entonces, sus padres fueron mostrando algunos momentos de la crianza sin convertir la intimidad de la bebé en el centro permanente de sus publicaciones.

En otro de los registros, Paulo Dybala aparece sentado sobre una manta en el jardín junto a la pequeña. La escena muestra al futbolista compartiendo un momento al aire libre con ella y suma otra imagen de la dinámica que la pareja atraviesa desde que se convirtió en madre y padre.

Paulo Dybala compartió una jornada al aire libre con su hija Gia.

La paternidad también modificó la cotidianeidad del delantero, quien ya había publicado anteriormente algunas fotografías junto a su hija desde la intimidad de su hogar.

Los encuentros con amigas de Oriana Sabatini en Italia

El álbum de septiembre, sin embargo, no estuvo compuesto únicamente por escenas vinculadas con la maternidad. Oriana Sabatini también incluyó salidas y encuentros con personas de su círculo cercano, mostrando cómo combina esta nueva etapa con sus vínculos personales.

En una de las fotografías se la ve realizando una selfie grupal durante un paseo por Roma. Con un vestido negro y anteojos sobre la cabeza, la artista posó junto a sus acompañantes en la zona de Plaza de España, con la tradicional escalinata visible detrás del grupo.

Oriana Sabatini disfrutó de una salida durante sus días en la capital italiana.

Las comidas también encontraron su lugar entre los recuerdos seleccionados. Un plato de pasta con almejas fue otra de las imágenes incluidas en el recorrido fotográfico, un registro gastronómico que acompañó las distintas postales de las últimas semanas.

La gastronomía italiana también estuvo presente en el álbum de septiembre de Oriana Sabatini.

Más adelante, la cantante mostró otra salida nocturna junto a una amiga. Ambas posaron sentadas entre grandes columnas, sumando al carrusel una escena diferente de los momentos familiares que dominaron buena parte de su año.

La artista también compartió algunos de sus encuentros con su círculo cercano

La rutina personal de Oriana Sabatini después de convertirse en mamá

Entre las distintas facetas que decidió registrar también apareció el entrenamiento físico. Oriana se fotografió frente a un espejo con ropa deportiva y mostró parte de uno de los espacios que fue retomando durante los meses posteriores al nacimiento de Gia.

No es la primera vez que comparte esta parte de su día a día. Durante los meses posteriores al parto, la artista ya había mostrado algunos momentos vinculados con su actividad física y el regreso progresivo a determinados hábitos personales.

El entrenamiento también formó parte de la rutina de Oriana Sabatini durante septiembre.

Los últimos meses también estuvieron atravesados por su actividad profesional. Durante el invierno europeo viajó a Buenos Aires para presentar “Podría quedarme acá”, su primera novela, antes de regresar a Italia para reencontrarse con su familia. En agosto, ya nuevamente en Europa, había compartido otras imágenes de su vida junto a Gia.

A casi siete meses del nacimiento de su hija, Oriana Sabatini transita una cotidianeidad en la que conviven la crianza de Gia, su relación con Paulo Dybala y los espacios que conserva junto a sus amigas y para ella misma. El repaso de septiembre terminó funcionando como un registro de esa nueva etapa, marcada por escenas familiares, recorridos por Italia y pequeños momentos que la artista eligió compartir con sus seguidores.