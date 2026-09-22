Catherine Fulop compartió los problemas que enfrenta al convertirse en abuela por primera vez: “Nadie lo cuenta”

Desde el nacimiento de Gia, el pasado 2 de marzo en Roma, Catherine Fulop comenzó a transitar por primera vez la experiencia de ser abuela. La llegada de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala modificó parte de la dinámica familiar y abrió un período sobre el que la actriz se expresó en diferentes oportunidades.

Durante estos primeros seis meses, la venezolana compartió algunos de sus encuentros con la pequeña y habló públicamente sobre el vínculo que comenzó a construir con ella. La distancia entre Argentina e Italia también pasó a formar parte de esa relación, debido a que su hija y el futbolista desarrollan allí su vida familiar.

Ahora, Fulop decidió detenerse en un aspecto que hasta el momento no había desarrollado en profundidad. A través de un video publicado en sus redes sociales, contó que ser abuela resultó diferente de lo que había imaginado y enumeró algunas situaciones cotidianas a las que tuvo que acostumbrarse.

Catherine Fulop comenzó a transitar por primera vez la experiencia de ser abuela (Instagram)

“Nadie lo cuenta”, expresó al comenzar su reflexión. La actriz se refirió a las reglas que establecen los padres y utilizó como ejemplo los horarios de sueño de la beba, una cuestión que le permitió comprender que ahora ocupa un lugar distinto al que tenía cuando crió a sus propias hijas.

Los problemas que enfrenta Catherine Fulop como abuela de Gia

Catherine Fulop reconoció que desde el nacimiento de Gia tuvo que aprender a respetar las decisiones que toman Oriana Sabatini y Paulo Dybala como padres. En el video explicó que existen pautas que debe seguir y mencionó específicamente los horarios de descanso de su nieta.

“Que no, que sí, a qué hora duerme, a qué hora no duerme”, enumeró al referirse a esas situaciones. También mencionó que ahora debe pedir permiso para determinadas cosas, algo que contrastó con las expectativas que tenía antes de la llegada de la pequeña.

“Ya no eres mamá, eres abuela”, señaló en otro momento del reel. Con esa frase, la venezolana marcó la diferencia entre haber criado a sus propias hijas y acompañar ahora a Oriana en la maternidad, mientras las decisiones relacionadas con Gia quedan en manos de sus padres.

Algunas de estas situaciones no formaban parte de lo que había imaginado antes de convertirse en abuela. Fulop decidió compartir esos aprendizajes en sus redes sociales, donde expuso algunos de los cambios que comenzó a incorporar desde la llegada de su primera nieta.

La relación de Catherine Fulop con su nieta a la distancia

Catherine Fulop también debe convivir con los kilómetros que la separan de Gia, debido a que Oriana Sabatini y Paulo Dybala están instalados en Italia. La actriz viajó a Roma para acompañar a su hija alrededor del nacimiento y pudo compartir los primeros días de vida de la beba.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini están instalados en Italia (Instagram)

Durante ese período, la venezolana permaneció junto a su hija y colaboró con algunos de los cuidados cotidianos de Gia. Al cumplirse el primer mes desde el nacimiento, contó que aprovechaba las mañanas para quedarse con su nieta y permitir que Oriana pudiera descansar durante algunas horas. En aquel momento también habló públicamente sobre cómo atravesaba su flamante rol. Fulop aseguró que todavía estaba “en construcción” como abuela, mientras comenzaba a conocer las rutinas de la pequeña y acompañaba a su hija en la maternidad.

La cercanía de aquellas primeras semanas cambió una vez que retomó sus actividades en Argentina. Desde entonces, el contacto a distancia se convirtió en una de las formas de mantenerse presente en la vida cotidiana de su hija y su nieta, mientras Oriana y Paulo continúan instalados en Italia.

Catherine Fulop continúa descubriendo las particularidades de ser abuela por primera vez (Instagram)

En agosto, la actriz volvió a referirse públicamente a esa situación y contó que mantiene una comunicación cotidiana con Oriana, una forma de seguir de cerca el crecimiento de Gia a pesar de los kilómetros que actualmente las separan.

A seis meses de la llegada de Gia, Catherine Fulop continúa descubriendo las particularidades de ser abuela por primera vez. Después de compartir algunas de las situaciones con las que se encontró durante estos meses, definió este vínculo desde el afecto: “una nueva forma de amar, de amar sin medida”.