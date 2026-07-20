Con fotos inéditas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala festejaron sus dos años de casados

Hace dos años, el 20 de julio de 2024, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el paso más importante de su historia de amor: se casaron en una ceremonia que fue, sin duda alguna, uno de los eventos de ese año. Ahora, en el segundo aniversario de aquel día especial, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías inéditas que reflejan la felicidad y el cariño que ambos se profesaron en su boda.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en su boda.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron su segundo aniversario de boda

Oriana Sabatini eligió celebrar su aniversario de boda compartiendo un álbum íntimo de el día que dieron el “Sí quiero”. La influencer recordó que la celebración tuvo lugar en la estancia Dok Haras, ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y que reunió a más de 300 invitados entre familiares, amigos, figuras del espectáculo y del deporte. “2 añitos de la noche más linda de todas”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías dobles que retrataron el festejo.

Las fotos que compartió Oriana Sabatini para festejar sus 2 años de casada.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores, se muestra a la hija de Catherine Fulop luciendo su vestido blanco Dolce & Gabbana que resaltaba su belleza y elegancia en esa ocasión tan significativa. En las fotos, se puede ver a Oriana Sabatini y Paulo Dybala intercambiando miradas llenas de amor y ternura, capturando momentos íntimos y emotivos durante la celebración.

Las fotos del casamiento de Oriana y Paulo, el pasado el 20 de julio de 2024.

Entre las imágenes que publicadas, también aparece la pareja compartiendo risas y besos y disfrutando de estar recientemente casados, en una expresión clara de la felicidad. Asimismo, en una de las instantáneas se puede observar el momento exacto que el jugador le entrega el anillo a la flamante novia.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

La historia de amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó en 2018, tras el Mundial de Rusia. La relación fue creciendo en secreto durante los primeros meses, pero fue el propio futbolista quien dio el primer paso, contactándola a través de las redes sociales, ella se había separado recientemente de Julián Serrano, entonces, Dybala invitó a Oriana a salir, y desde ese momento, su vínculo fue fortaleciéndose en medio de viajes entre Italia y Buenos Aires.

La foto inédita que compartió Oriana Sabatini de su casamiento con Paulo Dybala.

En 2023, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dio un paso más en su historia de amor al comprometerse, y en 2024, celebraron su boda en aquel exclusivo lugar en Exaltación de la Cruz. La ceremonia fue un evento lleno de amor, felicidad y glamour, donde no faltaron rostros conocidos del fútbol, la música y el espectáculo. La felicidad de la pareja fue aún mayor cuando en 2025 nació su primera hija, Gia, quien sin duda llena de alegría sus vidas.