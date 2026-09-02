Con fotos inéditas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala festejaron los seis meses de Gia

Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebraron los seis meses de su hija, Gia, con nuevas fotos de la pequeña. La pareja, que se convirtió en mamá y papá por primera vez el 2 de marzo, compartió en sus redes sociales distintos momentos de la intimidad familiar y dejó en claro que atraviesan una etapa muy especial.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini junto a su beba, Gia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala festejaron los seis meses de Gia

Para festejar los seis meses de la beba, Oriana Sabatini publicó una dulce imagen a través de sus historias de Instagram. Allí se la puede ver posando frente al espejo mientras sostiene a Gia en brazos. Sobre la postal, en la que la beba aparece con un corazón blanco que tapa su rostro con el fin de preservarla, la modelo escribió: “No entiendo en qué momento pasaron seis meses. ¡Feliz cumplemes, mi amor!”.

El dulce posteo de Oriana Sabatini por los 6 meses de Gia

Por su parte, Paulo Dybala apareció en otra foto junto a su hija en una pileta. El futbolista de la Roma no ocultó su alegría por el cumplemes de la pequeña y le dejó un tierno mensaje en un posteo: “6 meses mi princesa. Te amo con mi alma entera”.

La foto con la que Paulo Dybala festejó el cumplemes de su beba

Más allá de los posteos de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, la pequeña Gia también recibió los saludos de otros integrantes de la familia. Catherine Fulop y Tiziana Sabatini recurrieron a las redes sociales para dedicarle unas palabras a la beba. “Felices 6 meses a la gorda más alegre del mundo. ¡No crezcas más!”, escribió la tía de la nena mientras que su abuela replicó el posteo del futbolista y expresó: “Cada día más linda mi abejita. Felices 6 meses”.

Los mensajes de Tiziana Sabatini y Catherine Fulop para Gia

Oriana Sabatini dio detalles del nacimiento de Gia: "Fue una fiesta"

El festejo de los seis meses de Gia ocurre después de que Oriana Sabatini contara detalles inéditos sobre el día del nacimiento de su hija. El pasado 16 de marzo, durante una entrevista en Sería increíble (Olga), la artista reveló que su trabajo de parto comenzó mientras estaba en el estadio viendo jugar a Dybala.

“Estaba en el estadio viendo jugar a la Roma con la Juventus”, recordó sobre aquel 2 de marzo. Según explicó, sintió la primera contracción después del tercer gol del equipo del futbolista. “Salté para arriba, me senté y sentí algo que no había sentido nunca”, relató.

Oriana Sabatini y su hija Gia

En ese momento, Oriana comenzó a registrar las contracciones con una aplicación y descubrió que aparecían cada cinco minutos. Sin embargo, decidió mantener la calma y no contarle a nadie lo que estaba pasando. “Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear, o jugarla de callada, volver a mi casa, bañarme y prepararme. Obvio que fue eso lo que hice”, explicó entre risas.

Una vez en su casa, se dio un baño y permaneció durante aproximadamente una hora en la bañadera, hasta que el dolor comenzó a aumentar. “No rompí bolsa hasta el final”, detalló la escritora sobre las horas previas al nacimiento de su hija.

Así habían anunciado Oriana Sabatini y Paulo Dybala el pasado 2 de marzo el nacimiento de Gia

En aquella misma entrevista, Oriana Sabatini también habló sobre cómo vivió el parto y definió el nacimiento de Gia como un momento de profunda transformación. “Fue una fiesta, me emocionaba mucho el momento de parir. Sabía que la iba a pasar mal y que iba a tener mucho dolor. Fue muy intenso”, contó. Y concluyó con una reflexión sobre lo que significó convertirse en mamá: “Entré al hospital para que una versión mía muera y nazca otra. Además de que nazca una personita”.