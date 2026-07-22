Oriana Sabatini reveló cuál fue el mejor regalo que le hizo a Paulo Dybala: "Soy muy buena"

La historia de amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala genera constantemente una enorme repercusión. En medio de un festejo muy especial por su segundo aniversario de casados, la artista recordó en el streaming Sería increíble de Olga, el detrás de escena de un presente que se volvió viral en las redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron dos años de casados.

Oriana Sabatini: un obsequio que marcó la diferencia en la pareja

Durante una charla distendida, la intérprete y escritora reconoció su talento oculto para sorprender a sus seres queridos en fechas importantes. La hija de Catherine Fulop aseguró que siempre prioriza el costado emocional antes de elegir cualquier objeto material común. En esta oportunidad, la cantante sintió la presión de estar a la altura de las circunstancias tras confesar que venía floja en ese terreno.

La estrategia principal consistió en elaborar una extensísima carta escrita totalmente a mano que enumeraba diferentes motivos con dedicatorias muy particulares. La elección del número final respondió de manera directa a la fecha exacta en la cual decidieron dar el sí frente a todos sus invitados. Con una sonrisa radiante ante las cámaras, la joven explicó que las ideas surgieron de forma sumamente fluida durante el proceso creativo.

Lejos de inclinarse únicamente por los típicos halagos físicos, la joven incluyó aspectos cotidianos y sumamente graciosos de la convivencia diaria. Entre los puntos más llamativos figuraba una descripción exacta sobre la particular forma en que el delantero mueve la boca cuando está nervioso. Ella misma destacó que las primeras cien razones evitaron por completo cualquier mención de índole física o corporal.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con su ija Gia.

Recién a partir del número ciento uno se permitió elogiar algunas características estéticas específicas de su querido esposo. De esta manera, el icónico momento en que el deportista le propuso casamiento en la histórica Fontana di Trevi ocupó un lugar privilegiado en la posición 140. Cada una de estas ocurrencias demostró la complicidad absoluta que caracteriza a la consolidada pareja desde el inicio de su romance.

Celebración familiar y recuerdos inolvidables

El segundo aniversario de bodas encontró a la feliz pareja disfrutando de una nueva etapa marcada por la llegada de Gia, su pequeña hija de apenas cuatro meses. Lejos de quedarse encerrados en la rutina diaria, ambos decidieron compartir en sus cuentas oficiales de Instagram material inédito de aquella megafiesta realizada en la provincia de Buenos Aires. Los fanáticos celebraron cada uno de estos emotivos recuerdos con miles de mensajes afectuosos en las plataformas digitales.

La pareja Oriana Sabatini y Paulo Dybala es una de las más queridas en redes sociales.

El paso del tiempo fortalece el vínculo entre Oriana Sabatini y el delantero, quienes transitan una etapa de absoluta madurez sentimental. Entre proyectos musicales, partidos exigentes y pañales, la pareja encuentra siempre un espacio para celebrar su historia de amor. Sin dudas, la romántica carta se convirtió en el reflejo perfecto de una complicidad que desafía los años.