Las mejores fotos del cumpleaños de Silvina Escudero: torta en homenaje a su perro, muchos globos y rodeada de familia

Silvina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos y eligió compartir con sus seguidores algunas de las postales más especiales de la celebración. Entre globos, una torta muy especial y distintos momentos junto a su familia, la bailarina dejó ver parte de un día dedicado a ella.

Así fue el cumpleaños de Silvina Escudero

El festejo tuvo un significado especial por el lugar que ocupan los animales en su vida. La decoración y algunos de los detalles elegidos para la ocasión estuvieron vinculados a su mascota, un perrito llamado Titán, un universo que siempre tuvo un espacio importante en su vida y que volvió a estar presente en una fecha tan personal.

Así fue la torta de Silvina Escudero

Uno de los detalles que más llamó la atención entre las imágenes que compartió Silvina Escudero fue la imponente e icónica torta de cumpleaños, pensada como un homenaje a su perro, un Schnauzer miniatura. La misma, consistió de una estructura que replicaba el cuerpo del can generando un efecto realista. De esta manera, su mascota estuvo presente de manera divertida e icónica en una celebración que reunió a familiares y personas cercanas a la bailarina.

Silvina Escudero pasó su cumpleaños rodeada de sus seres queridos

El vínculo de la artista con sus mascotas viene de hace muchos años y ocupa un lugar central en su vida. En junio de este año, la artista, que acaba de cumplir 43 años, había despedido a Mulata, su perrita de 16 años, y semanas después la recordó en el día en que habría cumplido año. En aquella oportunidad contó que estaba aprendiendo a vivir sin ella y destacó la vida que habían compartido juntas.

Globos, familia y un mensaje especial por su nuevo año

Las fotografías del cumpleaños también mostraron una celebración rodeada de globos y de los seres queridos más cercanos de Silvina Escudero, entre ellos su hermana Vanina Escudero y su cuñado, el humorista Álvaro “Waldo” Navia junto a sus sobrinos Benicio y Joaquina. Asimismo, se hicieron presentes sus padres Carmen y Enrique Escudero. La bailarina eligió registrar distintos momentos de la jornada en la galería y en el jardín de su casa, junto con postales acompañadas por una reflexión sobre lo que significa para ella cumplir años y comenzar un nuevo ciclo.

Silvina Escudero compartió una emotiva reflexión por su cumpleaños

“Hoy me busco. Me escucho. Me elijo”, escribió en sus redes sociales, al explicar que cada vez entiende más que cumplir años no se trata solamente de contar el tiempo, sino de resignificarlo. En ese sentido, aseguró que hoy tiene más claro qué cosas considera importantes: los vínculos llenos de amor, la paz, la salud, el trabajo y la posibilidad de seguir eligiendo su propio camino. También agradeció especialmente los mensajes, abrazos, llamados y gestos de cariño que recibió durante la jornada: “Me hicieron inmensamente feliz”, expreso, quien además brindó por todo lo vivido y aprendido y por aquello que todavía queda por experimentar.

Así es la casa de Silvina Escudero, un refugio muy personal

Además del festejo, Silvina Escudero suele mostrar distintos rincones de su casa, donde cada ambiente tiene detalles relacionados con sus gustos y su historia. En el living se destaca un hogar a leña que aprendió a encender este año y que se convirtió en uno de los protagonistas de sus inviernos. La cocina, por su parte, refleja su fanatismo por Disney a través de vajilla, utensilios y una colección de tazas que fue reuniendo durante viajes y que también recibió como regalo de amigos.

Así es la casa de Silvina Escudero

La galería vidriada conecta con el jardín y la piscina y funciona como espacio de descanso durante el verano, además de ser un lugar elegido para compartir asados y reuniones. En el exterior también tiene un deck de madera donde disfruta de momentos de desconexión y mate. Pero uno de los detalles más personales de la casa de Silvina Escudero aparece en la escalera: sus escalones tienen grabados los nombres de las mascotas que fueron parte de su vida, entre ellas Mulata, Branca, Afrika, Titán y Kenya. De esta manera, la artista encuentra en su casa, una forma de mantener a sus animales presentes en cada detalle.