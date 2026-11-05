Así es el espacio de bienestar de Anita Espasandin: sillones escultóricos, paredes terracota y grandes ventanales 

Anita Espasandin​ dejó ver algunos rincones del ambiente del que es dueña, donde el diseño contemporáneo convive con detalles clásicos, materiales nobles y una cuidada conexión con la naturaleza. La novia de Benjamín Vicuña utilizó su red social y cautivó a sus miles de seguidores.

Anita Espasandín mostró su espacio de bienestar: los detalles de la decoración

El espacio de bienestar de Anita Espasandin se destaca por una propuesta estética que combina elegancia, calidez y luminosidad. La novia de Benjamín Vicuña compartió imágenes de este ambiente, en el que cada detalle parece estar pensado para crear una atmósfera de tranquilidad, sin dejar de lado el diseño y la sofisticación.

Uno de los grandes protagonistas del lugar son sus amplios ventanales de estructura metálica negra, que se extienden a lo largo de las paredes y se complementan con un techo vidriado. Esta característica permite que la luz natural ingrese en abundancia y se convierta en parte fundamental de la decoración. Para suavizar la estructura, se incorporaron grandes cortinas blancas de tela liviana, que aportan movimiento y delicadeza visual.

Anita Espasandin

Otro de los detalles que llama la atención es una pared revestida con paneles de listones de madera en un tono terracota. Su disposición vertical genera un interesante juego de texturas y suma calidez a un ambiente dominado por materiales y líneas contemporáneas.

En cuanto al mobiliario, se destaca un sofá de diseño escultórico, con líneas curvas y tapizado en un tono verde azulado. Su formato envolvente se prolonga en un puff o extensión a juego, que refuerza la sensación de comodidad. A su alrededor, dos mesas ratonas circulares de estética minimalista, con bases metálicas delgadas, completan el sector de descanso.

Anita Espasandín mostró su espacio de bienestar: los detalles de la decoración

El piso del espacio de bienestar de Anita Espasandin también tiene un papel importante en la composición: presenta un diseño geométrico de cerámicas en tonos claros y oscuros, con patrones circulares que aportan dinamismo. A esto se suman distintas plantas de interior dispuestas en macetas negras, un recurso que introduce frescura y conecta la decoración con elementos naturales.

El otro rincón del espacio de bienestar de Anita Espasandín

En otra de las imágenes compartidas por Anita Espasandin se puede apreciar un sector que conserva la misma identidad estética, aunque con algunos detalles arquitectónicos particulares. Se trata de un cerramiento de hierro y vidrio negro, con estilo de patio cubierto, y un techo vidriado inclinado que permite aprovechar al máximo la luz natural.

El espacio de bienestar de Anita Espasandin

En este rincón, la arquitectura también juega con los contrastes: mientras que el cerramiento aporta un aire industrial y moderno, a uno de los lados se mantienen paredes blancas con detalles clásicos que le dan personalidad al rincón. Además, se observa luces cálidas empotradas al techo y un muro verde que rodea los espacios vidriados.

El mobiliario posee un sofá curvo tapizado en terciopelo verde azulado, acompañado por almohadones en la misma gama cromática. Frente a él, una mesa ratona rectangular de madera clara maciza, con patas metálicas negras, suma un contrapunto de materiales. Una pequeña mesa auxiliar baja de fibra natural tejida y grandes macetas con plantas de interior completan la escena y aportan una textura orgánica.

Así es el espacio de bienestar de Anita Espasandin: sillones escultóricos, paredes terracota y grandes ventanales. El lugar que está a nombre de la empresaria reúne algunas de las claves que definen las tendencias actuales en interiorismo: formas curvas, materiales naturales, tonos tierra, grandes superficies vidriadas y piezas de mobiliario.