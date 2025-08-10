Nicolás Cabré rompió el silencio tras el cambio de planes de Rufina y su regreso a Argentina: “No va a ser fácil”

Rufina Cabré decidió volver a Argentina junto a sus hermanos. Si bien parecía seguro que se iba a quedar en Turquía con su mamá, La China Suárez, y Mauro Icardi, la hija mayor de la actriz volvió a su tierra natal, para reencontrarse con su padre, Nicolás Cabré.

Las palabras de Nicolás Cabré

Hace algunos días, el entorno periodístico de la China Suárez filtraba cómo sería el regreso de Magnolia y Amancio al país y dejaba fuera de la ecuación a Rufina, dando a entender que se quedaría en Turquía. Sin embargo, para sorpresa de muchos, pocas horas después se supo que había decidido subirse al avión con sus hermanos y regresar a Argentina, sin mayores detalles que eso. A partir de esta situación, los ojos de todos se posaron sobre Nicolás Cabré.

Nicolás Cabré y Rufina Cabré.

Mientras todo eso sucedía, y las especulaciones no paraban de crecer, el actor conversaba con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”. Aunque, fiel a su estilo, intentaba no entrar en polémicas con ninguno de los involucrados, si explicaba cómo se encuentra y la manera en la que había experimentado todo el cambio de vida de su hija.

Al igual que sucedió hace algunos días, Cabré volvió a reiterar su compromiso por respetar lo que decidiera la joven. “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones”, dijo, sobre su idea de instalarse en Turquía y comenzar una nueva vida allá.

Seguido a eso, de inmediato, habló de sus sentimientos con esa decisión y de lo difícil que le resulta aceptarlo. “Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo pero ella tiene libertad de decidir. No va a ser fácil pero la vida es así”, dijo, sorprendentemente abierto a revelar sus pensamientos.

Nicolás Cabré celebrando el último cumpleaños de Rufina.

Tras eso, habló de la posibilidad de que Rufina regrese al país de forma permanente y admitió que es algo que está presente. “Puede probar y ver qué pasa. Lo único que importa es ella", cerró.

Nicolás Cabré podría regresar a Turquía con Rufina

Aunque Nicolás Cabré haya manifestado que no tenía pensado viajar a Turquía porque está "muy ocupado”, desde Intrusos, el programa que conduden Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se dio una versión completamente diferente. “Existe la posibilidad de que cuando ella retome a Turquía sea acompañada de su papá”, dijo Karina Iavicoli.

Rufina en Turquía con su mamá y sus hermanos.

Claro que, de momento, Nicolás Cabré no mencionó nada al respecto y tampoco dio indicios de que vaya a ser así. Un misterio que seguramente resolverá más adelante y que poco parece importarle en una actualidad que lo encuentra pleno y disfrutando del regreso de su hija.