Mientras crecen los rumores de embarazo, La China Suárez presumió de su pancita

La China Suárez se muestra súper enamorada de Mauro Icardi y disfrutando su nueva vida en Turquía. Mientras sus tres hijos se encuentran en Argentina con sus respectivos padres, la actriz vive momentos a solas con el futbolista del Galatasaray y, fiel a su estilo, comparte las actividades que realizan juntos. En esta ocasión, subió fotos sola y presumiendo su abdomen, lo que alimentó los rumores de embarazo, el cual fue confirmado por la propia Wanda Nara en los últimos días.

Mientras crecen los rumores de embarazo, La China Suárez presumió de su panza

La China Suárez vio la entrevista que brindó Wanda Nara en "Puro show" desde su nuevo hogar en Estambul, según trascendió, y negó que se encuentra embarazada de Mauro Icardi. Sin embargo, pocas horas después de sus dichos, la artista compartió una imagen de su pancita y llamó la atención en las redes sociales.

Al parecer, mientras el futbolista entrena para el club Galatasaray, la actriz pasa tiempo sola y aprovecha para recorrer los lugares turísticos de la ciudad donde vivirá los próximos tres años junto a su nuevo amor. Debido a su pasión por el mar y la playa, la cantante decidió disfrutar de un de un paseo por la costa turca, donde se la vio relajada, contemplando el paisaje y con un look veraniego.

La última foto de su carrusel también la mostraba en este contexto relajado, pero lo más llamativo fue que se podía ver su abdomen. Luciendo una bikini negra de forma triangular y gorra estampada, la artista volvió a levantar sospechas de embarazo con este particular posteo. Lo que para muchos significó una publicación más para mostrar su lujosa vida en Turquía, para otros significó un indicio claro de su dulce espera.

Como era de esperarse, su postal causó revuelo y cosechó cientos de filosos comentarios. "Como se nota que sufre por los hijos", "Me parece que se ve una semillita", "Es una actriz que no es querida por sus malas decisiones", "La mamá del año", "Ay ella quiere mostrar la panza", "Ella muestra la panza para que sigan hablando", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, entre tantas críticas, Mauro Icardi se hizo presente con un romántico mensaje que decía: "Mi amor hermoso, te amo". Algo que también llamó la atención de los usuarios debido a que él no suele comentarle las publicaciones que sube a sus redes.

Sin dudas, la fotografía de la ex "Casi Ángeles" alimenta nuevamente las versiones que indican que está esperando su primer hijo con el deportista, algo que la propia Wanda Nara confirmó ya que, según explicó, el joven llamó para brindarle la noticia. De esta manera, mientras crecen los rumores de embarazo, La China Suárez presumió de su panza y obtuvo fuertes repercusiones en las redes sociales.