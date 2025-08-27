La primera vez de Nicole Neumann en el programa de Mirtha Legrand: “Una modelo de 12 años”

Nicole Neumann tuvo su primera vez en el programa de Mirtha Legrand cuando apenas tenía 12 años, en una mesa compartida con figuras reconocidas del mundo del espectáculo. En ese almuerzo, la joven modelo habló con soltura sobre sus comienzos, su decisión de desfilar y el apodo que algunos medios le atribuían.

Nicole Neumann y su primera vez en el programa de Mirtha Legrand a sus 12 años

Nicole Neumann debutó en la mesa de Mirtha Legrand como “una modelo de 12 años”, en una emisión que reunió a referentes del espectáculo y la moda. La adolescente respondió con firmeza y naturalidad sobre su vocación, sus primeros pasos en el mundo del modelaje y el apodo que circulaba en los medios.

Nicole Neumann

Su primera aparición en el icónico programa se dio en 1993, mientras la adolescente empezaba a abrirse paso en las pasarelas. El archivo televisivo, que volvió a circular en redes sociales, la muestra ingresando a escena tras ser presentada por la conductora: "una modelo estudiante de tan solo 12 o 13 años”.

Para su aparición en la mesa de Mirtha Legrand, Nicole Neumann visitó con elegancia y con una actitud segura, con un pantalón sastrero en color negro, un saco a juego junto a una camisa. Completó su look con unas botas de taco bajo y un sombrero en el mismo tono con una pequeña flor lateral en color blanco.

Durante el programa, la modelo compartió mesa con figuras como Valeria Mazza y Gabriel Corrado. Durante la charla, la diva de los almuerzos preguntó con curiosidad sobre su vínculo con el modelaje y las críticas que recibía por su corta edad; además, hizo mención a la madre de la presentadora, quien era señalada por llevar a su hija al mundo del modelaje.

En la misma línea, Nicole Neumann respondió con naturalidad y firmeza: “A los cuatro años, de casualidad, hice una propaganda y empecé con las propagandas. Y después, ahora en junio, quise ir a la agencia a hacer cosas más de adolescentes”. De esta forma dejó claro que su interés en el modelaje no venía de la mano de su madre, sino que se basaba en un gusto personal.

Nicole Neumann

La conversación con Mirtha Legrand giró en torno al apodo de “Lolita”, que algunos medios le habían atribuido por su imagen y juventud. Sin dramatizar, la adolescente explicó que nunca había leído el libro de Vladimir Nabokov y que no sabía a qué se referían con ese término. “No me molesta”, dijo con tranquilidad, dejando en evidencia que no se sentía afectada por los comentarios externos.

Fiel al estilo directo que la caracteriza, la conductora indagó sobre el rol de la madre en su carrera. “¿Te presionan, tu mamá te induce a desfilar o te obliga de algún modo?”, preguntó. Nicole respondió con soltura: “No, yo lo hago porque quiero. Siempre fue así”. Por su parte, destacó que, al crecer, fue ella misma quien se acercó a la agencia para comenzar a trabajar en el rubro adolescente.

Mirtha Legrand

Nicole Neumann dejó una huella en su primera participación en el programa de Mirtha Legrand, cuando apenas tenía 12 años. Su presencia en la mesa, rodeada de figuras reconocidas del espectáculo, reflejó una actitud segura y una decisión clara sobre la vocación que eligió para seguir durante su vida.

VDV